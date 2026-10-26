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▲聖安東尼奧馬刺上季打進NBA總冠軍賽，累積寶貴季後賽經驗，今年被SI三名記者看好奪下總冠軍。（圖／美聯社／達志影像）

▲湖人球星唐西奇（Luka Dončić）同樣受到SI記者青睞，被預測有機會奪下新賽季得分王與生涯首座MVP。（圖／美聯社／達志影像）

SI記者 總冠軍預測 MVP預測 Chris Mannix 馬刺4：2擊敗76人 文班亞馬 Liam McKeone 馬刺4：0擊敗騎士 文班亞馬 Blake Silverman 馬刺4：1擊敗騎士 文班亞馬 Tom Dierberger 76人4：2擊敗雷霆 唐西奇

2026-27年NBA新賽季正式開打，美國權威體育媒體《運動畫刊》公布四名記者的年度預測，聖安東尼奧馬刺成為最大熱門！四名記者中有三人看好馬刺奪下2027年NBA總冠軍，同時預測文班亞馬（Victor Wembanyama）拿下生涯首座年度最有價值球員（MVP）。不過，另一名記者則押寶費城76人封王，並看好湖人球星唐西奇（Luka Dončić）登上MVP寶座，讓新賽季的爭冠與個人獎項競爭備受關注。SI資深記者曼尼克斯（Chris Mannix）預測，馬刺將在總冠軍賽以4勝2敗擊敗76人；麥基翁（Liam McKeone）則認為馬刺能以4勝0敗橫掃騎士；西爾弗曼（Blake Silverman）同樣看好馬刺，預測將以4勝1敗擊敗騎士。三人不僅一致選擇馬刺封王，也都將MVP選票投給文班亞馬。其中曼尼克斯與麥基翁更預測，文班亞馬將同時奪得年度最佳防守球員（DPOY），展現攻守兩端的統治力。三名記者看好馬刺，主要建立在文班亞馬持續成長、球隊陣容提升，以及上季已打進總冠軍賽的季後賽經驗。不過，麥基翁也提醒，馬刺並非毫無懸念的最大熱門。若文班亞馬受到傷病影響，或未達MVP所需出賽場次門檻，西區戰局仍可能出現變化。四名記者中，迪爾伯格（Tom Dierberger）提出不同預測，認為76人將以4勝2敗擊敗奧克拉荷馬雷霆，奪下2027年總冠軍。76人今年夏天迎來詹姆斯（LeBron James）與布朗（Jaylen Brown）兩名明星球員，搭配恩比德（Joel Embiid）及馬克西（Tyrese Maxey），形成備受期待的豪華陣容。迪爾伯格也看好詹姆斯加盟費城首年就奪得生涯第5座總冠軍，為職業生涯再添重要成就。至於MVP，他將票投給湖人球星唐西奇。隨著詹姆斯離開洛杉磯，湖人陣容更加圍繞唐西奇打造，迪爾伯格認為他有機會再拿一座得分王，並首次獲選年度MVP。除了冠軍與MVP，SI四名記者也針對年度新人王、最佳防守球員及最佳教練等獎項提出預測。年度最佳新人方面，曼尼克斯與迪爾伯格都選擇灰熊探花布瑟（Cameron Boozer）；麥基翁看好公牛新秀威爾森（Caleb Wilson），西爾弗曼則支持爵士新秀彼得森（Darryn Peterson）。最佳防守球員方面，文班亞馬獲得三名記者支持，只有西爾弗曼選擇活塞的湯普森（Ausar Thompson）。整體而言，馬刺與文班亞馬是這次SI年度預測的最大贏家，但76人、雷霆、騎士及湖人同樣被視為足以改變爭冠局勢的強隊。究竟馬刺能否將外界期待轉化為冠軍，仍有待漫長賽季及季後賽考驗。