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▲田曦薇分飾兩角，演技獲好評。（圖／翻攝自微博@田曦薇）

田曦薇先前才因和張凌赫主演《逐玉》爆紅，近來新戲《嫁金釵》又霸榜，番位大幅提升，她的片酬也隨之曝光，竟高達1800萬元人民幣（約台幣8000萬元），而《逐玉》時期她僅拿300萬元人民幣（約台幣1320萬元），相比之下暴漲6倍，不過因為她在新戲中一人分飾兩角，個人戲份就佔全劇70%，演技也相當在線，好評不斷。田曦薇在《嫁金釵》中飾演囂張跋扈的君黛以及夜香女阿丑（真千金魏嬈），兩個角色個性大相徑庭，田曦薇不只演技切換自如，就連聲線也有改變，隨著戲爆紅，田曦薇的片酬也隨之曝光，竟高達1800萬元人民幣（約台幣8000萬元），原因是她個人的戲份就佔了全劇的70%，挑戰極大。事實上，田曦薇出道快10年，雖演過不少膾炙人口的戲劇，但名氣一直不高不低，還曾被說是鑲邊女主，今年初以《逐玉》人氣大漲，晉升一線女星，據說當時《逐玉》一度開不了機，是她跟張凌赫自願降低片酬，才有多餘的經費可以拍攝，而當時田曦薇僅拿300萬元人民幣。雖然《逐玉》大紅，但很多人說是因為張凌赫的關係，田曦薇後續的《低智商犯罪》和《天才，女友》都沒有吃到《逐玉》的紅利，討論度平平，外界評論田曦薇缺少一部大女主劇，也因此《嫁金釵》對她的演藝之路至關重要，而田曦薇現在也緊鑼密鼓拍攝新戲《青風吹又生》，一樣是分飾兩角，非常令人期待。