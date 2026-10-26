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▲勇士球星柯瑞（Stephen Curry）逐漸進入職業生涯後段，SI記者認為金州可能為了延續爭冠機會，在交易市場採取更積極的策略。（圖／美聯社／達志影像）

▲獨行俠明星後衛厄文（Kyrie Irving）被兩名SI記者預測可能在本季結束前轉戰底特律活塞，與康寧漢組成新後場搭檔。（圖／美聯社／達志影像）

2026-27年NBA新賽季正式開打，聯盟各隊卻可能在交易市場掀起新一波震撼！美國《運動畫刊》（SI）公布年度大膽預測，其中兩項重磅交易構想備受矚目，包括華盛頓巫師球星安東尼戴維斯（Anthony Davis）可能在本季結束前加盟金州勇士，與柯瑞（Stephen Curry）聯手爭冠；另外，達拉斯獨行俠明星後衛厄文（Kyrie Irving），也被兩名SI記者一致預測可能轉戰底特律活塞，搭檔康寧漢（Cade Cunningham）。SI記者麥基翁（Liam McKeone）提出大膽預測，認為安東尼戴維斯本季結束時，可能已經穿上勇士球衣。戴維斯目前效力巫師，但他的長期未來仍存在不確定性。麥基翁認為，儘管巫師希望與他達成續約共識，雙方未必能找到都能接受的合約條件。對戴維斯而言，他可能更希望加入一支爭冠時間表與自己相符、也願意提供長期保障的球隊。勇士則是值得關注的潛在去處。隨著柯瑞逐漸進入職業生涯後段，金州仍在尋找能夠立即提升爭冠實力的球星。戴維斯具備禁區得分、護框與防守機動性，若能保持健康，確實可能補強勇士前場。但他的傷病紀錄與潛在交易成本，也讓這筆補強存在不小風險。麥基翁認為，在柯瑞爭冠窗口逐漸縮小的情況下，勇士可能需要承擔更大風險，尋找最後一次衝擊總冠軍的機會。除了戴維斯可能加盟勇士，厄文的未來同樣成為SI關注焦點。資深記者曼尼克斯（Chris Mannix）預測，厄文可能在本季結束前被交易至活塞；另一名記者西爾弗曼（Blake Silverman）也提出相同看法。曼尼克斯指出，儘管獨行俠內部氣氛不差，但在競爭激烈的西區，球隊未必具備足夠實力爭奪季後賽席次。如果獨行俠決定重新調整陣容，厄文便可能成為交易市場上的重量級球星。活塞則具備一定交易籌碼，包括選秀權及可調整的球員合約，有機會爭取這名經驗豐富的明星後衛。西爾弗曼認為，獨行俠目前正以年輕新星弗拉格（Cooper Flagg）作為未來重要核心，但厄文與弗拉格的職業生涯階段明顯不同。厄文仍希望爭取冠軍，獨行俠則必須思考如何兼顧年輕球員養成與短期競爭力，因此雙方未來存在重新評估合作方向的可能。另一方面，活塞在休賽季完成杜倫（Jalen Duren）與湯普森（Ausar Thompson）的續約安排，保留年輕核心，同時仍擁有操作交易的彈性。如果厄文真的加盟，將能與康寧漢組成具有突破、外線投射及持球組織能力的後場組合，進一步提升活塞季後賽的進攻上限。