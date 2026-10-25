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台灣男子又在日本詐騙遭逮！日本沖繩警方近日逮捕一名24歲台灣男子，假扮警察企圖騙取8旬老婦現金，警方接獲報案後埋伏，當場逮人。根據沖繩時報報導，日本沖繩縣宇流麻警署23日以涉嫌詐騙未遂，當場逮捕一名24歲台灣籍男子。該男子自稱從事服務生工作，住址不詳，涉嫌假扮警察，企圖騙取民眾現金。警方表示，該男子疑似在詐騙集團中擔任負責收取現金的「車手」，但男子否認犯行。警方指出，該男子涉嫌於17日至23日期間，與不明人士共謀，假冒日本警視廳警察，透過電話等方式向沖繩縣宇流麻市一名80多歲女性謊稱：「您涉嫌洗錢，為了配合調查，必須將現金交由我們保管」，藉此企圖詐取現金。警方接獲該名女性報案後，安排警員在現場埋伏，並於該男子前往女性住處收取現金時，當場將其逮捕，全案正朝詐欺未遂罪嫌偵辦中。