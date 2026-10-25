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▲對於無法和團隊參加金鐘盛會，林莎難掩失落，但她依舊為《飢餓遊戲》加油打氣。（圖／林莎IG@superlisa821）

第61屆金鐘獎節目類頒獎典禮今（25）日晚間登場，《飢餓遊戲》雙料入圍「實境節目獎」與「實境節目主持人獎」，怎料，新任主持人、「世界百大美女」候選人林莎確定無法出席，本人遺憾表示，典禮因為薔琵颱風延期，強碰已經排定的外景工作，因此只能缺席，自己會在「遠方集氣」。林莎原本預計和孫協志、王仁甫、許孟哲、蔡黃汝、峮峮和邊荷律一起走今晚的金鐘獎星光大道，沒想到，颱風打亂了所有既定的行程，她在IG發文寫下：「原計劃23號《飢餓》從韓國回來，晚上衝金鐘獎，24號再飛大陸尋奇，結果颱風影響，行程通通往後延一天...現在已經出發外景路上...」對於無法和團隊參加金鐘盛會，林莎難掩失落，但她依舊為《飢餓遊戲》加油打氣，「好可惜今晚無法跟飢餓家族一同出席金鐘了...遠方集氣！！我的心與飢餓同在！」林莎今年7月15日宣布和韓籍啦啦隊女神邊荷律一同加入《飢餓遊戲》的主持陣容，並在8月16日正式播出主持的首集內容，她和蔡黃汝（豆花妹）、邊荷律被合稱為「律豆莎」（諧音綠豆沙），為了適應節目長時間的挨餓與錄影節奏，林莎在加入前特地進行為期一個月的「挨餓特訓」，刻意一天只吃一餐，狂瘦3公斤來調適身體，敬業的表現受到觀眾讚賞。