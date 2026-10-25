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阿嬤不滿重陽禮品 游淑慧：和市府敬老金是兩回事

批部分媒體放大抱怨 「真正做事的人反而被忽略」

薔琵颱風剛過，台北市長蔣萬安今（25）日前往南港東明公園視察災後復原，並與現場志工一同清掃落葉；離開前，一名騎腳踏車的阿嬤攔下蔣萬安，質疑重陽節里上發放麥片、麵線等禮品不如直接發現金，後續更接受媒體訪問批評市長「擺拍」、「小事都做不好」。陪同在旁的國民黨台北市議員游淑慧隨後發文還原現場，表示長輩有意見當然要傾聽、耐心解釋，但不代表每個人的期待都能照單全收；她更將矛頭指向部分媒體與網路輿論，批評外界放大1名阿嬤的抱怨，卻忽略清晨5點多就投入災後復舊的基層同仁與志工。游淑慧稍早發文表示，阿嬤當時認為重陽節里上發的麥片、麵線等禮品很浪費，不如直接發現金。她當場向對方解釋，相關禮品是各里里長準備的心意，和台北市府發放的重陽敬老禮金是兩回事，而台北市重陽敬老禮金本來就可以選擇匯款入帳，只要事先登記帳戶。阿嬤則進一步質疑，「中央普發一萬都可以直接匯，為什麼台北市還要登記？」游淑慧回應，中央能直接入帳的部分對象，是因為政府原本就掌握年金或各類給付帳戶資料，但台北市並沒有每一名長者的銀行帳戶。即便經過解釋，阿嬤仍不滿意，後來接受媒體訪問時，批評蔣萬安來現場是「擺拍」，甚至稱「小事都做不好」。游淑慧表示，長輩有意見，當然應該傾聽並耐心解釋，但「不代表每個人的期待都能照單全收」。真正讓她感慨的，是部分媒體的報導方式，以及很快隨之而來的網路出征。她指出，當天明明是蔣萬安視察災後復原、感謝基層同仁及志工的行程，許多鄰長、志工清晨5點多就開始協助清理，甚至有人因血壓過低而身體不適；蔣萬安在現場清掃期間，也確實遇到一名志工阿嬤頭暈坐地，並陪同關心直到救護人員到場。游淑慧質疑，部分媒體與網友卻把一名阿嬤的不滿，以及蔣萬安掃地的方式，當成整個行程的焦點，不到1個小時，網路上就開始截取「小事都做不好」的抱怨，甚至連蔣萬安拿掃帚的姿勢都成為嘲諷題材。她反問，「市長拿掃帚的姿勢，竟然比這些人的辛苦付出更值得關注？」游淑慧最後強調，不同意見都值得尊重，但制度也有規範與限制，「傾聽民意，不代表照單全收」；她並批評，媒體忙著放大抱怨、網路忙著找碴，真正努力做事的人反而被忽略，直言「平衡、如實報導，是媒體最基本的職業道德。媒體，不該是競選團隊。」