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▲ 張以理表示，10月26日下午3點，將於左營區興隆淨寺後方大草皮舉辦「理想親子蔬食野餐音樂派對」。這場活動特別召集了眾多過去在高雄各大攤車市集引發熱潮的排隊名店來到現場。（圖／市議員候選人張以理提供）

高雄市前青年局長、左楠區市議員候選人張以理近期在社群平台 Threads 上異軍突起，靠的不是政治口水，而是令人垂涎三尺的「左楠在地早餐」。張以理表示，每天清晨結束路口拜票行程後，都會前往左楠在地早餐店「探店」補充體力。沒想到這個單純填飽肚子的日常舉動，竟意外讓他解鎖「早餐達人」的新身分，更讓不少在地攤家一夕爆紅。在這波「早餐推薦」熱潮中，最受矚目的便是一家在地煎餃店。面對突如其來的爆發性人氣，煎餃店老闆娘感動表示，當時看見張以理在 Threads 上互動熱絡，便抱著「蹭流量」的心態留言，沒想到他完全沒有架子，隔天立刻現身店內大啖煎餃。面對突如其來的人潮，老闆娘笑著透露，隨著張以理的分享帶來極大關注，店裡的來客數明顯倍增。她也說，由於手工製作的煎餃每日產量有限，為了兼顧餐點品質與現場動線，目前只能調整為限現場購買，並依當日製作情況限量供應。談及這次奇妙的相遇，老闆娘特別提到，她知道張以理在擔任青年局長期間，就非常用心推動「攤車計畫」，實質幫助許多青年朋友透過小成本模式開啟創業之路。老闆娘感性表示，對小本創業者而言，能讓自己的努力被更多人看見，是非常珍貴的事。她十分感謝張以理這次的熱心分享，讓「煎當舖裡」能被更多在地鄉親認識與喜愛。這段溫馨又有趣的互動曝光後，大批網友敲碗狂問「煎餃到底在哪裡？」，就連張以理在市場掃街時，都有鄉親追著他詢問煎餃店地址。網友們更紛紛在貼文底下熱烈留言：「從來沒看過有候選人走早餐帶貨這條賽道的啦！」、「議員不可以護食，好吃的要說出來！」對於意外成為網路熱議的「早餐達人」，張以理笑稱，這家煎餃店原本接受電話預約，且一路營業至上午10點。沒想到貼文曝光後，隔天他還想再回味，請助理打電話預訂時，竟發現早上7點40分就已全數售罄，如今更熱銷到只能現場排隊購買，自己想吃都吃不到。他強調，自己不是刻意要做美食網紅，純粹是為了補充體力，加上左楠地區的熱情鄉親總是熱心提供「隱藏版美食名單」，才讓他有機會發掘這麼多在地好味道。過去在青年局輔導青年創業，深知年輕人創業艱辛，「攤車計畫」就是希望降低創業門檻。如今看到這些小店能獲得大眾喜愛，是他推動公共政策最大的成就感；未來若順利進入市議會，必定會持續擴大對青年創業與在地店家的支持。最後，張以理熱情表示，不僅在網路上推廣在地美食，更要將這些優秀的攤車品牌直接帶到大家面前。10月26日下午3點，將於左營區興隆淨寺後方大草皮舉辦「理想親子蔬食野餐音樂派對」。這場活動特別召集了眾多過去在高雄各大攤車市集引發熱潮的排隊名店來到現場。活動當天除了宣導「一日無肉」的環保蔬食理念，還安排了奇異果老師的親子放電遊戲，以及知名DJ「妖嬌姐姐」帶來嗨翻全場的音樂演出。邀請所有市民朋友，把握假期最後一天帶著野餐墊，一起來體驗這場結合美食、音樂與親子的野餐派對！