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桃園機場管制區首度引進超商！最快2026年底開幕

管制區內超商會比較貴嗎？官方：價格比照市區

▲目前桃園機場管制區超商內開店準備工作也即將展開，預計最快2026年底開幕，但詳細日期尚未正式公布，進駐的連鎖超商品牌也有待營運業者對外宣布。(圖／桃園機場臉書)

第一航廈也有機會設超商！桃機將視旅客反應評估

第三航廈也有規劃超商！管制區內尚未定案

桃園機場出國終於有更方便的選擇了！桃園機場公司今（25）日證實，預計最快2026年底在第二航廈C區管制區內引進首家連鎖便利商店，商品價格將比照一般市區超商，不會因設在機場管制區內就有售價差異。這也將是桃園機場首度在內設置便利商店，未來第一航廈也有機會跟進，讓搭乘紅眼班機及深夜候機的旅客，多一個購買飲料、零食及簡易餐點的選擇。目前桃園機場第一、第二航廈雖然設有7-ELEVEN、全家等連鎖便利商店，但門市主要位於管制區外。旅客完成安檢及出境查驗後，無法直接前往這些門市購物，只能選擇管制區內的餐飲店、免稅商店及自動販賣機。針對旅客希望在管制區內也能使用超商服務的需求，桃園機場公司業務處處長林琪嶽表示，預計，這也是桃園機場首次在出境管制區內引進超商。目前桃園機場管制區超商內開店準備工作也即將展開，預計最快2026年底開幕，但詳細日期尚未正式公布，進駐的連鎖超商品牌也有待營運業者對外宣布。機場餐飲價格一直是旅客關注的焦點，尤其通過安檢後，能選擇的購物及飲食場所相對有限。林琪嶽表示，未來進駐第二航廈管制區的便利商店，商品價格將與一般市區超商一致，不會因為設在機場管制區內而調漲。目前桃園機場第一、第二航廈管制區外的連鎖超商，也採取與一般門市相同的商品售價。至於未來是否推出機場限定商品、特色零食或紀念品，林琪嶽表示，將再與營運業者討論，目前尚未確定販售內容。至於第一航廈未來是否也會引進便利商店，桃園機場公司表示，將觀察第二航廈新門市的營運情況及旅客需求。如果旅客反應良好，不排除請第一航廈相關業者進一步評估設置。林琪嶽補充，第一、第二航廈的出境管制區相互連通，完成出境手續的旅客，可在符合管制規定及動線安排的情況下，前往第二航廈C區使用超商服務。不過，旅客仍須留意登機門位置、跨區步行時間及航班登機時間，預留足夠時間返回登機門，以免影響登機。除了第一、第二航廈，預計2027年底啟用的桃園機場第三航廈，也將規劃更多購物及餐飲服務。林琪嶽表示，第三航廈管制區外已規劃設置便利商店；至於管制區內是否同步引進超商，仍須待招商細節確認後，再與得標業者研議。桃園機場希望第三航廈啟用時，旅客就能使用免稅購物、餐飲及其他商品服務，但管制區內是否設置便利商店，目前仍未定案。目前桃園機場第一航廈及第二航廈C區的綜合免稅商店由昇恆昌營運，第二航廈D區則由采盟營運。未來是否增設超商，也將配合各區營運安排及實際旅客需求進行評估。