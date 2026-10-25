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▲Lisa周邊的丁字褲設計超性感。（圖／翻攝自Lisa官網）

韓國女團BLACKPINK成員Lisa近日推出全新專輯《Press Play》，新歌〈Tarantino〉也火速引發話題。而官方也隨後推出周邊商品，其中一項竟是丁字褲，超火辣的設計直接引發熱議，被說根本是要讓粉絲跟著一起變辣，但也有人認為Lisa的粉絲也有未成年，因此這麼性感的周邊有點不恰當，兩派粉絲戰翻。Lisa的官方近日推出《Press Play》的相關周邊商品，除了有帽T、T恤、鴨舌帽、泰式短褲、長褲等，竟然還有丁字褲，只見丁字褲以黑色為主，上面一條線、後面一條線，布料僅能堪堪遮住前面的部位，上面用紅色字寫著「PRESS」，定價為台幣831元。丁字褲的周邊公開後，不少粉絲都大讚非常獨特、很有Lisa大膽性感的風格，設計也非常火辣，還有人笑說Lisa是想要粉絲一起變辣。但部分網友則認為Lisa的粉絲群中也有未成年，丁字褲似乎有點太過裸露、太過偏向成人，兩派直接戰翻。Lisa這次的新專輯《PRESS PLAY》共收錄6首歌曲，包含搶先推出的先行曲〈SaWaDiKa〉。而在近日公開的新歌〈Tarantino〉中，Lisa化身為金髮女特務，挑戰大量高張力的動作武打場面，劇情講述她為了向欣賞的導演遞送一封信而在飯店內突破重圍，充滿好萊塢的動作電影風格，致敬《標殺令（Kill Bill）》。