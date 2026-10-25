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▲王怡人（右）在劇中飾演服侍田曦薇（左）的丫鬟。（圖／翻攝自微博＠王怡人yiren_）

▲王怡人穿時裝也很甜美可愛。（圖／翻攝自微博＠王怡人yiren_）

由田曦薇、閆桉主演的古裝劇《嫁金釵》開播後討論度超高，不僅主角人氣攀升，配角們也吸引不少討論，像是飾演世子府丫鬟「冠珠」的中國籍女星王怡人，她就被挖出曾是韓國女團EVERGLOW的成員，2019年時就已在韓國出道，後來團體解散，她回到中國發展演藝事業，如今已轉型當演員、綜藝咖。現年25歲的王怡人這次在《嫁金釵》中飾演丫鬟冠珠，跟在田曦薇身邊伺候，為她端茶倒水，看起來只是不起眼的角色，很難讓人聯想到，她曾是女團成員。據悉，王怡人從小就喜歡舞蹈，小學時參加許多舞蹈比賽，表現優異，後來就赴韓簽約，成為樂華娛樂的練習生，也就是宇宙少女、UNIQ的師妹。王怡人2018年時，更以練習生身分參加選秀節目《PRODUCE 48》，第一集中，就憑藉甜美的長相被評為外貌第一名的成員，可惜她在第3次綜合評選中，因表現失利，被以28名的成績被淘汰，沒有順利入選限定女團IZ*ONE。而王怡人最終在2019年時，與Sihyeon、E:U、Onda、Aisha、Mia組成六人女團EVERGLOW出道，但這團體並未走紅，發行4張迷你專輯都沒炒起熱度，因此默默解散。王怡人之後也回到中國發展，如今在《嫁金釵》亮相，讓不少粉絲都很驚訝，期待王怡人有更多戲劇作品出現。