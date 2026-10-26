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小孟老師分析今（26）日12星座運勢。牡羊座：工作：業績節節高升感情：創造美好回憶財運：規劃理財計劃幸運色：卡其色貴人：巨蟹小人：雙魚金牛座：工作：職等獲得提升感情：友達昇華愛情財運：擺脫命運束縛幸運色：卡其色貴人：魔羯小人：處女雙子座：工作：小成就大希望感情：感情逐漸升溫財運：勤儉節約持家幸運色：橘色貴人：獅子小人：巨蟹巨蟹座：工作：事業如虎添翼感情：很有耐心溝通財運：繼續手中投資幸運色：粉紅色貴人：金牛小人：水瓶獅子座：工作：成功成為習慣感情：感情細膩體貼財運：提高風險察覺幸運色：紫色貴人：雙魚小人：雙子處女座：工作：經歷困境苦難感情：交友蘊藏機遇財運：信任隊友判斷幸運色：灰色貴人：水瓶小人：射手天秤座：工作：奮鬥拼搏成就感情：容易與人復合財運：主動勤勞賺錢幸運色：粉紅色貴人：天蠍小人：獅子天蠍座：工作：增加自我專業感情：約會亮眼表現財運：正偏財運勢佳幸運色：棕色貴人：牡羊小人：天秤射手座：工作：同事給予禮物感情：與親友互動多財運：購物時有眼光幸運色：橙色貴人：雙子小人：天蠍魔羯座：工作：努力財源廣進感情：單身豔遇機會財運：控管預算支出幸運色：黑色貴人：處女小人：金牛水瓶座：工作：滿足工作需求感情：個人魅力上升財運：買賣進帳順利幸運色：亮紅色貴人：射手小人：牡羊雙魚座：工作：付出成功在望感情：表現穩重有形財運：懂得控制開銷幸運色：卡其色貴人：天秤小人：魔羯