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陳子豪打擊率隊內第3 但對兄弟成績不算理想

打第二棒有原因 一壘、二壘有人打擊率飆升

李展毅二軍火力超兇猛 味全龍又出奇兵

▲李展毅連續5年OPS+都高於聯盟平均，本季更在47場中打出7轟、30分打點，打擊率超過3成。（圖／記者黃泓哲攝影）

台灣大賽G5今天開打，味全龍打線率先做出變陣，將「1億元男」陳子豪擺到第二棒，前4場都沒有登場的李展毅則獲得先發機會打第7棒。陳子豪台灣大賽至今場場先發，14打數中敲出3安打，打擊率2成31，但他對老東家中信兄弟打擊率僅1成94，本季打第2棒甚至僅有1成43，數據面並不理想，確實如主帥葉君璋所言，是「直覺」安排。陳子豪本次台灣大賽，各自以第五棒與第六棒登場2場，總計14打數中敲出3安打，打擊率2成31，在全隊獲得至少10打數打者中，可以排在隊內第3，但其中僅1支長打，最大價值仍未證明。陳子豪自2025年球季轉效味全龍，本季對老東家中信兄弟總計72打數中敲出15安，其中3支為長打，打擊率2成08，1分打點、7保送，大致維持本季成績。但值得注意的是，陳子豪本季得點圈打擊率，本季在無人上壘時，打擊率為1成79，略低於本季平均，但一壘有人、二壘有人局面下，打擊率飆升到2成55、3成68，若本場李凱威首棒上壘，後續陳子豪有機會一棒打進分數。另一方面，味全龍本場撤下劉俊偉，改由23歲砲手李展毅先發，他本季一軍僅有25場、66打席機會，生涯首轟還沒出爐，但過去在二軍打擊相當火燙，連續5年OPS+都高於二軍平均，本季更在47場中打出7轟、30分打點，打擊率超過3成。味全龍無疑寄望他的長打發揮，在比賽前中段創造得分機會，後半段則有可能再換上劉俊緯作為代跑，也讓守備添增更多靈活性。