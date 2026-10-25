我是廣告 請繼續往下閱讀

18歲台灣小將郭冠宏今（24）日迎來亞洲桌球錦標賽男單4強的比賽，交手從未對戰過的中國小將李天陽。郭冠宏最終以13：11、7：11、11：7、2：11、6：11為台灣帶回一面銅牌，可惜無緣繼蔣澎龍、莊智淵之後，當台灣第3人搶下桌球亞錦賽決賽門票的選手，不過已經寫下台灣史上最年輕闖進4強，並摘銅的球員。郭冠宏本屆亞錦賽男單首輪先以直落三解決新加坡好手陳尼克，次輪再力退韓國好手林柳努，32強則是面對今年名古屋亞運摘下男單銅牌的伊朗怪傑阿拉米揚驚險逆轉、挺進16強。8強賽只用了19分鐘就直落三毫無懸念解決香港一哥黃鎮廷。19歲削球小將李天陽則是以非種子身份一路擊敗韓國好手朴奎炫、同鄉勁敵向鵬等人，艱難挺進4強決賽。雙方在首局一路激戰到10：10，進入Deuce後，郭冠宏率先拿下局點機會，可惜自己沒把握住上手機會。在僵持過後，郭冠宏把握住進攻機會，以13：11拔得頭籌。次局李天陽發揮削球手一貫的獨特打法，一度將比分拉開至7：2。不過郭冠宏很快就靠著強攻把比分追到6：8，逼對手喊出暫停。最終李天陽仍以11：7扳平戰局。第3局郭冠宏開局強勢取得3：0的優勢，中段郭冠宏在激烈的多拍來回中未能將球擊上台，導致原本的6：3領先被追近。所幸在暫停回來後，郭冠宏連續取分以11：7搶先聽牌。第4局，李天陽打出氣勢加上郭冠宏失誤較多，很快以2：11敗下陣來，雙方進入5局大戰。郭冠宏與李天陽在決勝局中打得難分難捨，一路糾纏至6：6。局末李天陽連續幾球擦網得手，讓郭冠宏落居下風，以6：10被對手拿下賽末點。最終就以6：11在5局大戰中不敵李天陽，摘下本屆亞錦賽男單銅牌。