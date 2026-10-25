薔琵颱風遠離台灣，光復節連假明（26）日進入最後一天，準備出門玩或安排收假行程的民眾，可以把握逐漸好轉的天氣。中央氣象署預報員張承傳受訪表示，隨著颱風北上遠離，台灣各地降雨逐漸趨緩，今、明兩天天氣相對穩定，不過今晚北部、東半部仍有局部降雨機會，明天新竹以南可望放晴。天氣風險公司天氣分析師薛皓天指出，明天中南部高溫上看33度，日夜溫差大，到了下週二（27日）東北季風增強，北台灣又將轉為濕涼天氣。
今晚北東部雲量多、東半部仍有雨 中南部逐漸放晴
薛皓天表示，中央氣象署已於昨（24）日晚間8時30分解除薔琵颱風海上警報，隨著颱風持續北上，台灣附近大致吹偏北風，各地降雨明顯趨緩，今晚北部、東半部仍有局部短暫雨機會，東部、恆春半島及山區水氣相對較多，民眾晚間外出建議攜帶雨具。
氣溫方面，氣象署則指出，各地低溫約22至25度，中南部白天高溫約30至32度，入夜後氣溫逐漸下降，尤其中南部日夜溫差較明顯，晚間出門可準備薄外套。
明天連假最後一天：新竹以南放晴 中南部高溫上看33度
薛皓天指出，明天仍維持偏北風環境，不過整體水氣減少，除了北部、花蓮以北雲量較多之外，其他地區天氣逐漸轉好。北海岸至東北角偶有局部短暫陣雨，新竹以南則是晴時多雲，適合安排戶外活動。不過迎風面仍可能出現零星降雨，出遊仍要留意天氣變化。張承傳上午說明，明天受到偏東北風影響，桃園以北可能有零星短暫雨，東半部及恆春半島有局部短暫雨，新竹以南大致多雲到晴，午後中南部山區仍可能出現零星陣雨。
明天南北氣溫差異也相當明顯，薛皓天預估，中北部、東部氣溫約22至28度，中部以南約24至33度；氣象署則預估北部、東半部高溫約28至30度，中南部約30至32度。中南部白天較為溫暖，早晚相對涼爽，提醒收假返家及晚歸民眾注意溫差。
週二開工日變天！兩波東北季風接力北台灣降雨增多
連假結束後，天氣又將出現變化，薛皓天指出，下週二（27日）、下週三（28日）東北季風增強，迎風面的北部、東部轉為陰天或多雲，有局部短暫陣雨，其中北部及宜蘭山區降雨較為明顯，局部可能達大雨等級；新竹以南則維持晴時多雲。
受到東北季風影響，中北部、東北部高溫將下降，氣溫約22至26度，中南部至台東約20至32度，南北溫差明顯。
氣象署預報員張承傳表示，第一波東北季風預計週二增強、週三持續影響，桃園以北、東半部及恆春半島降雨機率增加，北部及東北部天氣轉涼，不過這波東北季風強度不算特別強，主要影響仍是迎風面降雨增加。
到了週四（29日）、週五（30日），東北季風逐漸減弱，各地氣溫回升約1至2度，大多恢復多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部仍有局部短暫雨。不過週六（31日）第二波東北季風又將增強，北部、東北部再度轉涼，降雨機率也會提高。
煙花颱風後續可能增強為強颱 氣象署：短期不影響台灣
至於第30號颱風「煙花」，薛皓天指出，颱風預計沿著太平洋高壓邊緣持續向西移動，下週中期逐漸轉向北北西，後續隨著太平洋高壓東退，再轉往東北東方向，朝日本東方遠海移動。薛皓天分析，煙花後續有機會進一步增強，甚至可能達到強烈颱風等級，但目前預估不會影響陸地。
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薛皓天表示，中央氣象署已於昨（24）日晚間8時30分解除薔琵颱風海上警報，隨著颱風持續北上，台灣附近大致吹偏北風，各地降雨明顯趨緩，今晚北部、東半部仍有局部短暫雨機會，東部、恆春半島及山區水氣相對較多，民眾晚間外出建議攜帶雨具。
氣溫方面，氣象署則指出，各地低溫約22至25度，中南部白天高溫約30至32度，入夜後氣溫逐漸下降，尤其中南部日夜溫差較明顯，晚間出門可準備薄外套。
薛皓天指出，明天仍維持偏北風環境，不過整體水氣減少，除了北部、花蓮以北雲量較多之外，其他地區天氣逐漸轉好。北海岸至東北角偶有局部短暫陣雨，新竹以南則是晴時多雲，適合安排戶外活動。不過迎風面仍可能出現零星降雨，出遊仍要留意天氣變化。張承傳上午說明，明天受到偏東北風影響，桃園以北可能有零星短暫雨，東半部及恆春半島有局部短暫雨，新竹以南大致多雲到晴，午後中南部山區仍可能出現零星陣雨。
明天南北氣溫差異也相當明顯，薛皓天預估，中北部、東部氣溫約22至28度，中部以南約24至33度；氣象署則預估北部、東半部高溫約28至30度，中南部約30至32度。中南部白天較為溫暖，早晚相對涼爽，提醒收假返家及晚歸民眾注意溫差。
週二開工日變天！兩波東北季風接力北台灣降雨增多
連假結束後，天氣又將出現變化，薛皓天指出，下週二（27日）、下週三（28日）東北季風增強，迎風面的北部、東部轉為陰天或多雲，有局部短暫陣雨，其中北部及宜蘭山區降雨較為明顯，局部可能達大雨等級；新竹以南則維持晴時多雲。
受到東北季風影響，中北部、東北部高溫將下降，氣溫約22至26度，中南部至台東約20至32度，南北溫差明顯。
氣象署預報員張承傳表示，第一波東北季風預計週二增強、週三持續影響，桃園以北、東半部及恆春半島降雨機率增加，北部及東北部天氣轉涼，不過這波東北季風強度不算特別強，主要影響仍是迎風面降雨增加。
到了週四（29日）、週五（30日），東北季風逐漸減弱，各地氣溫回升約1至2度，大多恢復多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部仍有局部短暫雨。不過週六（31日）第二波東北季風又將增強，北部、東北部再度轉涼，降雨機率也會提高。
煙花颱風後續可能增強為強颱 氣象署：短期不影響台灣
至於第30號颱風「煙花」，薛皓天指出，颱風預計沿著太平洋高壓邊緣持續向西移動，下週中期逐漸轉向北北西，後續隨著太平洋高壓東退，再轉往東北東方向，朝日本東方遠海移動。薛皓天分析，煙花後續有機會進一步增強，甚至可能達到強烈颱風等級，但目前預估不會影響陸地。