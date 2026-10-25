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新竹縣立總圖書館10/29試營運！夜景美照搶先看

▲新竹縣立總圖書館確定將於10月29日試營運開館了。（圖／新竹縣政府FB）

新竹縣立總圖書館搶先報名！DIY手作、夜宿體驗、6大講座一覽

Maker實驗系列

夜宿圖書館活動

探索總圖

▲新竹縣立總圖書館「試營運系列活動」一圖看懂。（圖／新竹縣政府FB）

講座系列

北台灣有新地標好去處！新竹縣政府表示，新竹縣立總圖書館將於10月29日試營運開館，搶先曝光座落在一片綠意森林中的夜景美照；規劃一系列DIY手作甜點、夜宿圖書館、開箱總圖實境解謎體驗，還有漫畫家簽繪、親子正念溝通等6大講座活動一次整理。新竹縣政府表示，新竹縣立總圖書館開館倒數，正式於10月29日試營運開館了！官方搶先曝光，新竹縣立總圖書館夜景美照，「在一片綠意的森林中顯得特別閃亮，白天跟晚上呈現不同的風景。」邀請大家一起開箱全縣矚目新地標。為慶祝總圖開館，試營運期間10月29日至11月15日，官方為大家準備了滿滿的系列活動：◾️主講：成真老師10月31日（六）10:00-12:00、11月14日（六）10:00-12:00線上報名時間：10月21日（三）中午12:30起／8歲以上◾️主講：36號烘焙・廚藝教室10月31日（六）14:00-18:00、11月14日（六）14:00-18:00線上報名時間：10月21日（三）中午12:30起／8歲以上◾️主講：織扎・吱喳工作坊11月1日（日）9:00-12:00、11月7日（六）9:00-12:00線上報名時間：10月21日（三）中午12:30起／15歲以上◾️主講：嵐朵設計工作室 RondorDesign11月8日（日）10:00-12:00、11月15日（日）16:30-18:30線上報名時間：10月27日（二）中午12:30起／12歲以上◾️11月7日（六）19:00-11月8日（日）12:00夜間驚奇體驗｜手作書籤工作坊｜小小館員體驗課程線上報名時間：10月21日（三）中午12:30起／8-12歲兒童（開放200個名額，並以抽籤抽出20位幸運讀者參加）◾️10月31日（日）至11月15日（日）每週假日圖書館營業時間每週假日限前200名額，自由參加（每人限領1次）◾️主講：張季雅老師﻿11月1日（日）14:00-15:30線上報名時間：10月21日（三）中午12:30起／不限年齡◾️主講：郭葉珍老師11月7日（六）14:30-16:00線上報名時間：10月21日（三）中午12:30起／不限年齡◾️主講：郎祖筠老師11月8日（日）14:30-16:00線上報名時間：10月21日（三）中午12:30起／不限年齡◾️主講：星期一回收日老師11月14日（六）10:30-12:00線上報名時間：10月21日（三）中午12:30起／不限年齡◾️主講：謝哲青老師11月15日（日）14:30-16:00線上報名時間：10月27日（二）中午12:30起／不限年齡◾️主講：譚敦慈老師12月19日（六）14:30-16:00線上報名時間：11月24日（二）中午12:30起／不限年齡