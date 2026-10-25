北台灣有新地標好去處！新竹縣政府表示，新竹縣立總圖書館將於10月29日試營運開館，搶先曝光座落在一片綠意森林中的夜景美照；規劃一系列DIY手作甜點、夜宿圖書館、開箱總圖實境解謎體驗，還有漫畫家簽繪、親子正念溝通等6大講座活動一次整理。
新竹縣立總圖書館10/29試營運！夜景美照搶先看
新竹縣政府表示，新竹縣立總圖書館開館倒數，正式於10月29日試營運開館了！
官方搶先曝光，新竹縣立總圖書館夜景美照，「在一片綠意的森林中顯得特別閃亮，白天跟晚上呈現不同的風景。」邀請大家一起開箱全縣矚目新地標。
新竹縣立總圖書館搶先報名！DIY手作、夜宿體驗、6大講座一覽
為慶祝總圖開館，試營運期間10月29日至11月15日，官方為大家準備了滿滿的系列活動：
Maker實驗系列
◾️《微型造物所》模型塗裝體驗
主講：成真老師
10月31日（六）10:00-12:00、11月14日（六）10:00-12:00
線上報名時間：10月21日（三）中午12:30起／8歲以上
◾️手作甜點體驗課程
主講：36號烘焙・廚藝教室
10月31日（六）14:00-18:00、11月14日（六）14:00-18:00
線上報名時間：10月21日（三）中午12:30起／8歲以上
◾️《織造日常》手作地毯DIY
主講：織扎・吱喳工作坊
11月1日（日）9:00-12:00、11月7日（六）9:00-12:00
線上報名時間：10月21日（三）中午12:30起／15歲以上
◾️《3D魔法實驗室》3D列印體驗課程
主講：嵐朵設計工作室 RondorDesign
11月8日（日）10:00-12:00、11月15日（日）16:30-18:30
線上報名時間：10月27日（二）中午12:30起／12歲以上
夜宿圖書館活動
◾️《今晚，圖書館有秘密！》
11月7日（六）19:00-11月8日（日）12:00
夜間驚奇體驗｜手作書籤工作坊｜小小館員體驗課程
線上報名時間：10月21日（三）中午12:30起／8-12歲兒童（開放200個名額，並以抽籤抽出20位幸運讀者參加）
探索總圖
◾️總圖實境解謎：《開箱總圖！讀行者出發》
10月31日（日）至11月15日（日）每週假日圖書館營業時間
每週假日限前200名額，自由參加（每人限領1次）
講座系列
◾️《畫說茶跡》漫畫家簽繪活動
主講：張季雅老師
11月1日（日）14:00-15:30
線上報名時間：10月21日（三）中午12:30起／不限年齡
◾️《我也想和孩子好好說話：親子正念溝通，讓關係變輕鬆》
主講：郭葉珍老師
11月7日（六）14:30-16:00
線上報名時間：10月21日（三）中午12:30起／不限年齡
◾️《FUN演生活學講座》
主講：郎祖筠老師
11月8日（日）14:30-16:00
線上報名時間：10月21日（三）中午12:30起／不限年齡
◾️《漫畫的另一端》漫畫家簽繪活動
主講：星期一回收日老師
11月14日（六）10:30-12:00
線上報名時間：10月21日（三）中午12:30起／不限年齡
◾️《每一次離開，都是生命的成長》
主講：謝哲青老師
11月15日（日）14:30-16:00
線上報名時間：10月27日（二）中午12:30起／不限年齡
◾️《輕鬆自在過健康生活》
主講：譚敦慈老師
12月19日（六）14:30-16:00
線上報名時間：11月24日（二）中午12:30起／不限年齡
新竹縣立總圖書館 資訊
地址：新竹縣竹北市自強三路155號
時間：9:00-21:00（周一休館）
官網：新竹縣立總圖書館
報名：新竹縣政府文化局藝文活動資訊網
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新竹縣政府表示，新竹縣立總圖書館開館倒數，正式於10月29日試營運開館了！
官方搶先曝光，新竹縣立總圖書館夜景美照，「在一片綠意的森林中顯得特別閃亮，白天跟晚上呈現不同的風景。」邀請大家一起開箱全縣矚目新地標。
為慶祝總圖開館，試營運期間10月29日至11月15日，官方為大家準備了滿滿的系列活動：
Maker實驗系列
◾️《微型造物所》模型塗裝體驗
主講：成真老師
10月31日（六）10:00-12:00、11月14日（六）10:00-12:00
線上報名時間：10月21日（三）中午12:30起／8歲以上
◾️手作甜點體驗課程
主講：36號烘焙・廚藝教室
10月31日（六）14:00-18:00、11月14日（六）14:00-18:00
線上報名時間：10月21日（三）中午12:30起／8歲以上
◾️《織造日常》手作地毯DIY
主講：織扎・吱喳工作坊
11月1日（日）9:00-12:00、11月7日（六）9:00-12:00
線上報名時間：10月21日（三）中午12:30起／15歲以上
◾️《3D魔法實驗室》3D列印體驗課程
主講：嵐朵設計工作室 RondorDesign
11月8日（日）10:00-12:00、11月15日（日）16:30-18:30
線上報名時間：10月27日（二）中午12:30起／12歲以上
◾️《今晚，圖書館有秘密！》
11月7日（六）19:00-11月8日（日）12:00
夜間驚奇體驗｜手作書籤工作坊｜小小館員體驗課程
線上報名時間：10月21日（三）中午12:30起／8-12歲兒童（開放200個名額，並以抽籤抽出20位幸運讀者參加）
探索總圖
◾️總圖實境解謎：《開箱總圖！讀行者出發》
10月31日（日）至11月15日（日）每週假日圖書館營業時間
每週假日限前200名額，自由參加（每人限領1次）
◾️《畫說茶跡》漫畫家簽繪活動
主講：張季雅老師
11月1日（日）14:00-15:30
線上報名時間：10月21日（三）中午12:30起／不限年齡
◾️《我也想和孩子好好說話：親子正念溝通，讓關係變輕鬆》
主講：郭葉珍老師
11月7日（六）14:30-16:00
線上報名時間：10月21日（三）中午12:30起／不限年齡
◾️《FUN演生活學講座》
主講：郎祖筠老師
11月8日（日）14:30-16:00
線上報名時間：10月21日（三）中午12:30起／不限年齡
◾️《漫畫的另一端》漫畫家簽繪活動
主講：星期一回收日老師
11月14日（六）10:30-12:00
線上報名時間：10月21日（三）中午12:30起／不限年齡
◾️《每一次離開，都是生命的成長》
主講：謝哲青老師
11月15日（日）14:30-16:00
線上報名時間：10月27日（二）中午12:30起／不限年齡
◾️《輕鬆自在過健康生活》
主講：譚敦慈老師
12月19日（六）14:30-16:00
線上報名時間：11月24日（二）中午12:30起／不限年齡
新竹縣立總圖書館 資訊
地址：新竹縣竹北市自強三路155號
時間：9:00-21:00（周一休館）
官網：新竹縣立總圖書館
報名：新竹縣政府文化局藝文活動資訊網