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隨著當家球星柯瑞（Stephen Curry）步入職業生涯後段，金州勇士隊亟需尋求創新途徑升級陣容、填補禁區大漏洞。近日，紐約尼克隊全明星中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）與球團在提前續約談判上陷入僵局，引發聯盟各隊高度關注。美媒《Heavy Sports》指出，勇士隊已被視為潛在追逐者之一，但若想順利迎來這位頂級中鋒加盟，勇士恐怕必須忍痛割愛今夏剛引進的球星巴特勒（Jimmy Butler）。根據知名體育記者席格爾（Brett Siegel）最新報導，唐斯團隊與尼克球團在合約金額上存在顯著分歧：「過去數周市場傳出的消息指出，唐斯希望獲得一份4年2.25億至2.4億美元左右的頂薪提前續約合約。雖然未能如願達成協議讓唐斯有些沮喪，但他明確表示這就是商業現實。」報導指出，尼克球團目前的報價上限僅約2億美元，與唐斯陣營的心理預期差距至少達2500萬至4000萬美元。在尼克管理層部分人士眼中，球隊核心第一順位為布朗森（Jalen Brunson），隨後是防守大閘阿努諾比（OG Anunoby），若唐斯被定位為第三核心，紐約恐怕不願開出2.4億美元的頂級價碼。這項僵局無疑為急需全明星中鋒的勇士隊開啟了一扇引援之窗。勇士隊目前正面臨內線無大將的窘境，波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）因病歸期未定甚至可能退役，而格林（Draymond Green）與巴特勒的合約都即將到期。若尼克隊本季無法與唐斯敲定合約，勇士將在明年夏天清出龐大的薪資空間，具備直接在自由球員市場開出頂薪追逐唐斯的籌碼。美媒《Heavy Sports》分析，相較於透過交易——尼克極可能索取勇士為數不多的未來首輪選秀籤，且不會對即將到期的老將合約感興趣——勇士若能在自由市場直接簽下唐斯，不僅無須送出寶貴的選秀資產，更能一舉解決長年缺乏具威懾力先發中鋒的戰術痛點。然而，勇士引進唐斯的最大障礙，可能不在於薪資，而是更衣室的化學反應。因為巴特勒過去在效力明尼蘇達灰狼隊期間，曾公開痛斥唐斯與威金斯（Andrew Wiggins）缺乏贏球渴望與防守熱情，甚至在著名的球隊訓練中率領替補羞辱先發主力，雙方心結極深。即便在尼克奪冠後，唐斯的父親日前仍在公開受訪時回嗆巴特勒，嘲諷唐斯比巴特勒更早戴上冠軍戒指。報導強調，雖然格林與巴特勒據傳都有意願降薪留隊，但唐斯與巴特勒水火不容的歷史過節，恐讓勇士更衣室淪為內鬨戰場。美媒評估，一旦勇士管理層下定決心將唐斯視為輔佐柯瑞爭冠的新核心長人，球團很可能選擇直接讓巴特勒在合約到期後離隊，徹底重組陣容架構。