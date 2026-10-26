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金州勇士隊在開季陷入泥淖，今（25）日晚間以122：131不敵鳳凰城太陽隊後，苦吞開季3連敗。除了當家球星柯瑞（Stephen Curry）因背靠背輪休缺陣之外，休賽季球團以1年390萬美元簽下的資深大前鋒尼恩（Georges Niang），開季以來的掙扎表現也引發外界質疑是否為一筆「失敗投資」。前兩戰對曼菲斯灰熊隊與太陽隊合計僅拿8分、對太陽更是9投僅2中，但面對排山倒海的批評，勇士總教練科爾（Steve Kerr）賽後卻展現高度耐心力挺，強調尼恩整整一年沒打球，需要時間找回比賽節奏。現年33歲的資深射手尼恩向來以穩健的「高砲塔」外線與板凳火力著稱。然而在2025年9月於猶他爵士隊進行休賽季訓練時，他被診斷出左腳第四蹠骨應力性反應。為了避免造成長期的骨骼結構性損傷，球團採取保守治療，導致尼恩整個2025-26賽季全面報銷。在經歷整整一年的空窗期後，勇士隊在今年休賽季開出一份1年390萬美元合約簽下尼恩，作為替補四號位的重要引援，並藉此補齊常規賽15人正式名單。未料在開幕戰對陣洛杉磯湖人隊繳出7分、2籃板、2助攻與2抄截後，尼恩的狀態急轉直下——先是在對陣灰熊隊出戰13分鐘僅得4分3籃板，隨後背靠背對陣太陽隊更陷入打鐵泥淖，出賽23分鐘9投僅2中，同樣僅進帳4分與4籃板。近兩戰低迷僅得8分、開季3戰總計僅貢獻15分，讓不少球迷開始質疑這筆390萬美元的簽約效益。儘管外界質疑聲浪不斷，勇士主帥科爾在不敵太陽賽後接受聯訪時，卻選擇全力維護子弟兵，呼籲球隊與外界給予更多耐心。「尼恩一定會找到屬於他的節奏與方式。」科爾替尼恩緩頰表示：「大家都知道，他去年因為嚴重傷勢幾乎整整一年沒有上場打球，所以他的腿部肌力與比賽感覺都還沒完全恢復。他是一位非常出色的籃球員，對我們球隊體系來說更是完美的拼圖。」事實上，這次重返勇士隊對尼恩而言是一次「圓滿巡禮」。早在10年前勇士王朝巔峰時期，尼恩就曾簽下訓練營合約來到灣區，親眼目睹柯瑞、杜蘭特（Kevin Durant）、湯普森（Klay Thompson）與格林（Draymond Green）如何日復一日維持極致自律的訓練。日前尼恩在播客節目上回憶起這段往事，更對柯瑞的強大威懾力讚不絕口：「身為對手，大家根本無法想像防守柯瑞有多令人焦慮。過去好幾次我們在第四節最後2分鐘領先勇士15或16分，我們全隊心裡還是會覺得『比賽還沒結束』。」