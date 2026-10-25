我是廣告 請繼續往下閱讀

▲梓梓（右）由阿公阿嬤帶大，對她而言就像是她的爸爸媽媽一樣，然而近日高齡92歲的阿公突然離世，讓梓梓陷入悲痛中。（圖／董梓甯臉書）

職籃福爾摩沙夢想家專屬啦啦隊「Formosa Sexy」隊長梓梓（董梓甯）從小由阿公阿嬤帶大，祖孫感情非常好，昨（24）日她卻發文透露高齡92歲的阿公突然離世，最後一次牽起手已是冰冰的，讓梓梓不捨喊道：「明明你本來很硬朗，沒有想到就走了，我的心破了一個大洞。」貼文一出讓眾人看了鼻酸，紛紛留言安慰。梓梓由阿公阿嬤帶大，對她而言就像是她的爸爸媽媽一樣，然而近日高齡92歲的阿公突然離世，讓梓梓深陷悲痛。她回憶起與阿公的互動，坦言：「家人們以前都覺得阿公很嚴肅，只有我不覺得，因為從小到大我最會跟他撒嬌，講一些肉麻的話，出去玩我都勾著他跟他走在一起。」更稱阿公是她的老情人，祖孫感情非常好。梓梓透露，阿公一直把自己照顧得很好，也很讓人放心，明明身體不舒服卻還是每天早上傳送長輩圖。梓梓坦言：「今年的我狀況一直不太好，明明你本來很硬朗，沒有想到就走了，我的心破了一個大洞，好捨不得你，好想繼續勾著你走路、好想躺在你肩膀。」最後一次牽起阿公的手已經是冰冰的。阿公突然離世，梓梓不捨說：「如果有下輩子我還要當你的孫女，如果沒有請你也不用保佑我沒關係，你就跟阿嬤逍遙自在的過吧，我這麼聰明能幹，我會把自己照顧得很好。」文中除了不斷吐露對阿公的思念，還PO出多張合照，讓網友們看了鼻酸，留言安慰她：「Rip ，你一定很心痛」、「節哀保重！阿公沒有不見，他永遠活在妳的心裡面」、「梓梓……保重！人永遠都有生離死別！」、「節哀。」