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中華職棒37年台灣大賽今（25）日在臺北大巨蛋恢復進行，1勝3敗的中信兄弟持續面臨「背水一戰」。賽前公布先發打線，僅雙箭頭棒次對調，由張士綸扛開路先發、張仁瑋打第2棒，3至9棒與G4相同。受到颱風影響，台灣大賽連續2天延賽，兄弟也因此獲得額外的喘息空間，主帥平野惠一表示，希望能帶來好的影響。被問及兄弟連續2年台灣大賽遇到延賽，在調整上是否有經驗？平野直言很難講，「到頭來不就是贏球的那一隊，才會被說成是『調整得很好』。」兄弟在今年台灣大賽前3戰苦吞3連敗，在G4「背水一戰」於延長賽以5：4險勝龍隊，成功將戰線延長至G5，加上颱風影響讓G5順延2天，直接讓兄弟獲得2天「回血日」。雙方相隔3天再度交鋒，兄弟總教練平野惠一表示，因雨延賽對雙方都有影響，「當然是期待可以帶來好的影響。」兄弟連續2年在台灣大賽遇到因雨延賽，有了去年的經驗是否較容易調整？平野坦言，「這很難講，要做到『調整得很好』其實很難。到頭來不就是贏球的那一隊，才會被說成是『調整得很好』。」由於兄弟前4戰主力投手群頻繁出賽，延賽2天被外界視為轉機，平野說，「我認為這也是其中一種看法，就像我剛才說的，真的要正向思考，如果能朝好的方向發展就太好了。」被問到此役哪位洋投在不出賽名單時，平野僅透露，「除了明天的先發，都有在出賽名單中。」聯盟賽前提供打序，兄弟洋投勝騎士（Mario Sanchez）被列為不出賽名單，若戰線延長至G6，高機率由勝騎士先發。此外，兄弟表定G5先發投手原是伍立辰，卻因連2天延賽從菲力士（Felix Pena）變成羅戈（Nivaldo Rodriguez）。兄弟罕見連續3天更換先發投手，平野笑說，這題可能要解釋30分鐘，最後他用一句話總結，「我們每天都竭盡全力，努力想要推出當下最好的投手。」G4賽前，平野向選手喊話，目標要創造「讓3追4」的歷史。媒體好奇今日的賽前談話內容，平野說，「其實近期都一樣，就是跟大家說『再拿3勝』，畢竟想要創造歷史的話就是如此。」平野強調，外界很關注球員的表現，「真的很期待選手們展現出『我們要拿下3連勝、我們要創造歷史』的拼勁與姿態。」第1棒：張士綸第2棒：張仁瑋第3棒：曾頌恩第4棒：王威晨第5棒：宋晟睿第6棒：詹子賢第7棒：江坤宇第8棒：高宇杰第9棒：黃韋盛先發投手：羅戈