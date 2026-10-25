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第61屆金鐘獎節目類頒獎典禮在今（25）日舉行，典禮已經在稍早開始，由主持人陳漢典、沈玉琳、阿翰、小賴熱舞開場，就連韓籍啦啦隊李多慧也在去台灣大賽後，又驚喜現身金鐘獎舞台，攜眾多女舞者火辣熱舞，還用甜美嗓音獻唱，直接讓現場嗨翻。不過對此經紀人也解釋，李多慧在金鐘獎的表演是半預錄，再穿插現場的舞台表演。李多慧今晚本來應該在大巨蛋替台灣大賽應援，卻驚喜現身金鐘獎，與陳漢典、沈玉琳、阿翰、小賴等人一起開場熱舞。只見她穿著牛仔平口上衣與短裙，露出纖細肩膀與小蠻腰，朝氣滿滿的小跑步現身，不只扭腰擺臀的火辣熱舞，還用甜美嗓音獻唱，甜美又性感的模樣，瞬間引發粉絲注目，隨後沈玉琳登場和李多慧同框，接棒飆唱《哈哈哈哈哈哈哈》，畫風突變。李多慧的現身，也讓粉絲驚喜直呼：「竟然能在金鐘獎也看到多慧，沒去台灣大賽也值了」、「多慧的聲音也太甜美了吧」、「真的太驚喜了，沒想到多慧會現身」、「兩邊都跑，可以封為今日VIP了。」還有人說難道李多慧懂瞬間移動？事實上，李多慧的表演片段是預錄，她本人沒有到現場，逼真程度成功騙到所有觀眾。