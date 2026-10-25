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金鐘獎節目類頒獎典禮在今（25）日舉行，其中「紀實主持人獎」由許琡婷以節目《下半場練習生》奪下獎項，不過她在講得獎感言時竟嚴重超時，整段長達4分半，還無視主辦單位提醒，在台上淚謝全家、連姐夫都謝，直接被全網罵翻。金鐘獎主辦單位為了控管節目時間與流暢度，每組得獎嘉賓感言時間限制為90秒。沒想到許琡婷在講述得到「紀實主持人獎」的感言時，先是用台語說要感謝的太多，「我要做這個節目已經想了十幾年，一直提案、寫企劃，寫了十多年。」並感謝自己沒放棄。而這時其實已經出現超時提醒，但許琡婷直接無視，「我知道已經超時，我快講完了。」接著繼續謝謝媽媽、已故的爸爸、大哥、大姐、姐夫們、大嫂、女兒等人，整段感言長達4分半，直接讓直播間的網友罵翻，「太誇張了吧，都知道超時還繼續講」、「根本是無視主辦單位跟其他嘉賓」、「想講的再多，也要尊重其他人吧」、「這真的超時很久欸。」