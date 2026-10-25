王品集團旗下石二鍋，迎來全新風格旗艦店，官方表示，台中文心崇德店10月27日下午5點正式開幕！推出免費吃新鮮白蝦開幕優惠，搭配自助吧全新升級6款霜淇淋、飲品和白飯無限供應，標榜用餐環境升級、新鮮透明廚房搶先看。
石二鍋全新風格旗艦店！台中文心崇德店搶先亮相 自助吧升級
石二鍋繼第100間門市落腳台中豐原達成後，又有好消息！王品集團表示，石二鍋全新風格旗艦店來了，台中文心崇德店將於10月27日下午5點正式開幕！官方透露三大亮點搶先看，為台中增添一份全新的新鮮體驗。
亮點一、自助吧全新升級
消費者最關心的自助吧菜色陣容大升級，石二鍋表示霜淇淋口味提供多達6種，搭配飲品和白飯無限供應。
亮點二、用餐環境升級
溫潤大地色系與木質調，打造舒適溫暖的用餐氛圍。
亮點三、新鮮透明廚房
新鮮菜盤備料過程大公開，還有原塊肉現點現刨，新鮮看得見，食在安心。
石二鍋台中文心崇德店10/27開幕！免費送白蝦優惠
石二鍋台中文心崇德店開幕限定優惠：
◾️點數加倍！10月27日至10月31日：瘋美食會員加贈3%瘋點數
◾️免費吃白蝦！11月1日至11月5日：出示指定貼文，內用消費套餐，即贈 「白蝦」乙份（每桌限贈一份）。
提醒大家，以上優惠僅限台中文心崇德店。
石二鍋 台中文心崇德店 餐廳資訊
地址：台中市北屯區文心路4段595號1樓
電話：042247-7179
時間：周一至周四11:30-22:00、周五11:30-00:00、周六11:00-00:00、周日11:00-22:00
即日起至10月26日暫停營業，10月27日17:00起恢復正常營業，10月28日因舉辦品牌活動，17:00前暫停營業、17:00後恢復營業。
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石二鍋繼第100間門市落腳台中豐原達成後，又有好消息！王品集團表示，石二鍋全新風格旗艦店來了，台中文心崇德店將於10月27日下午5點正式開幕！官方透露三大亮點搶先看，為台中增添一份全新的新鮮體驗。
亮點一、自助吧全新升級
消費者最關心的自助吧菜色陣容大升級，石二鍋表示霜淇淋口味提供多達6種，搭配飲品和白飯無限供應。
亮點二、用餐環境升級
溫潤大地色系與木質調，打造舒適溫暖的用餐氛圍。
亮點三、新鮮透明廚房
新鮮菜盤備料過程大公開，還有原塊肉現點現刨，新鮮看得見，食在安心。
石二鍋台中文心崇德店開幕限定優惠：
◾️點數加倍！10月27日至10月31日：瘋美食會員加贈3%瘋點數
◾️免費吃白蝦！11月1日至11月5日：出示指定貼文，內用消費套餐，即贈 「白蝦」乙份（每桌限贈一份）。
提醒大家，以上優惠僅限台中文心崇德店。
石二鍋 台中文心崇德店 餐廳資訊
地址：台中市北屯區文心路4段595號1樓
電話：042247-7179
時間：周一至周四11:30-22:00、周五11:30-00:00、周六11:00-00:00、周日11:00-22:00
即日起至10月26日暫停營業，10月27日17:00起恢復正常營業，10月28日因舉辦品牌活動，17:00前暫停營業、17:00後恢復營業。