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台灣人去沖繩玩到怕了！一票喊「10年不再去」原因曝

▲颱風薔琵侵襲日本沖繩，引來當地氣象單位警告有強風與大浪發生。（圖／美聯社／達志影像）

透露原本只是短短5天的行程，硬生生變成8天，甚至有人直接變10天，從原本開心的旅遊變成滯留回不了家的災難，崩潰留言「五天四夜變八天七夜，沖繩我們十年後再見」、「我是5天4夜變10天9夜」

▲薔琵颱風帶來強風，使得台灣、日本沖繩的多數航班被取消。（圖／桃園機場公司提供）

薔琵颱風狂風猛掃沖繩！40航班全被取消、1.5萬戶慘停電

▲薔琵颱風今（25）日在東海海域向東北方向移動，預計將向東進行，並在10月26日接近日本九州地區。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

不敢去沖繩了！薔琵颱風在光復節連假前夕逼近台灣，不只造成台灣強風暴雨，更有多架航班被取消。但就有一票台灣遊客表示，一名網友昨日在Threads發文，表示前陣子因為薔琵颱風，導致光復節連假的航班大亂，導致不少台灣旅客滯留沖繩，又因正逢連假機票難買，只能多留了好幾天在沖繩，讓他忍不住感嘆「因為薔琵颱風，誕生一批五年內不願踏入沖繩的台灣人」。貼文曝光後，隨即釣出眾多苦主現身，、「強迫深度旅遊，逛到店家以為你搬家過來了」、「我應該10年後才會想來吧」。值得一提的是，不只飛沖繩的台灣遊客無奈，不少人曾飛往韓國釜山、馬祖和澎湖的旅客，也現身分享被颱風困住的經歷，「因為薔琵颱風也誕生一批十年內不願踏入釜山的台灣人」、「滯留馬祖7天中路過....」、「之前颱風被困在澎湖8天，還帶著2歲小孩」。據了解，薔琵颱風因為帶來強風豪雨，讓桃園機場大約24小時都無法正常起降，不只台灣飛機班次受影響，就連日本沖繩也深受其害。薔琵颱風今（25）日在東海海域向東北方向移動，預計將向東進行，並在10月26日接近日本九州地區。隨著薔琵逐漸接近，日本航空（Japan Airlines, JAL）與全日空（ANA）分別取消在沖繩縣起降的25個與15個航班，合計影響超過4600名旅客。薔琵侵襲沖繩也釀災害，不只為當地帶來淹水風險，更傳出有民眾受傷、路樹倒塌，還有多達1.5萬戶停電。