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金鐘獎節目類頒獎典禮於今（25）日舉行，稍早頒發了「終生成就獎」的獎項，由已故的台灣電視史上首位電視導播林登義先生獲得，他的兩名兒子林大景、林大森代替他上台領獎，兩人感謝大家還記得爸爸，並感動透露父親生前對導播工作充滿熱情又敬業，讓他們以身為爸爸的兒子為傲，直言：「是位100分的父親。」林登義的兩名兒子林大景、林大森上台後，先是感謝大家還記得他們的爸爸，並回憶起父親昔日工作的模樣，「爸爸的工作一直很忙，特別是在早期，還是公司的攝影棚，裝置有限的時候，我父親通宵錄影，熬夜寫劇本都是家常便飯，常常我們早上出門上學，我爸正好收工回家，而彼此擦身而過。」繁忙的工作也讓他們下定決心長大絕不當導播，並笑說：「當然也是沒這個本事啦。」雖然林登義工作非常累，但卻從沒跟家裡抱怨，「我是始終無法想像到底是什麼樣的熱誠、是什麼樣的責任心、什麼樣的使命感，才能夠有像他一樣的工作態度，一樣的敬業精神。」兩兄弟表示父親不只是藝術工作者，更是生活藝術家，「他很幽默、很風趣，對我們而言，他是100分的父親。」並表示他們以身為爸爸的孩子為榮。他們接著透露父親在去年4月去世前在醫院住院的最後一周情況，表示他當時身體已相當虛弱，無論家人叫他爸爸或是阿公，都像沒聽到一樣，但只要一叫他「林導播」就明顯有反應，「看來他真的是深深的把林導播3個字內化到心裡去。」不僅看出林登義有多熱愛這份工作，「也可見這個稱呼對他而言多麼重要，是他一生當中最光榮的印記。」兄弟倆也透露媽媽因高齡92歲不便到現場，並再度感謝大家對父親的肯定。林登義是台灣第一位電視導播，2025年辭世，享耆壽90歲。林登義1934年生於宜蘭羅東，擔任導播前曾在蘇澳、羅東、台北當刻印師傅。1961年他從中國電視工程傳習所導播科第一期畢業，1962年先在台灣第一家無線電視台「教育電視廣播實驗電台」擔任導播，同年考進剛成立的台視。1970年《聯合報》曾以「第一位電視導播」為題專訪他。林登義在台視服務32年，歷任導播、主控導播、導播組副組長。台灣第一齣閩南語電視劇《重回懷抱》、第一個國語歌唱節目《群星會》、第一個台語歌唱綜藝節目《寶島之歌》、第一個趣味益智綜藝節目《大千世界》，以及播出33年的選秀節目《五燈獎》，都曾由他擔任導播；他也導播過《傅培梅時間》、《我愛紅娘》、《天天開心》等節目。評審認為，台灣各類型節目的首次製播與表現手法，多由他確定基調、形塑影視美學，影響延伸到產業人才養成與專業傳承，具開創性貢獻，因此頒發該獎項給他。