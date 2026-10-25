陳美鳳35歲演連續劇《英雄世家》林瑞陽、翁家明的媽媽，被張小燕封為「全台灣最美麗的歐巴桑」，入行近半個世紀、已經滿70歲的她，依然從事最愛的演藝工作。陳美鳳日前分享一張早年穿比基尼的舊照片，拿著魚槍的她露出狹長事業線，尤其巧克力川字肌相當明顯，令人驚豔。
翻出黑美人泳裝照 陳美鳳：我就是愛曬太陽
曝光的照片，陳美鳳戴潛水鏡，一頭中長髮濕漉漉，穿白色三點式泳衣，巧露鎖骨線條、黑影深溝，她以單跪姿擺拍，手拿一支看似魚槍的物品，展現力與美，其中平坦的腹部浮現清楚馬甲線，配上健美的小麥色肌膚，狀態堪稱在巔峰時期。
陳美鳳表示，看到這照片好有感，透露是攝影大師陳文彬掌鏡，她和昔日「超級尤物」、豔星藍毓莉以同系列造型一起登上雜誌，陳美鳳大讚對方超級紅、很有女人味、「白白嫩嫩超美的，我就是愛曬太陽黑麻麻」。
不節食、出門帶熱薑湯 陳美鳳凍齡術大公開
陳美鳳魔鬼身材數十年如一日，歸功每天起床先喝溫開水，並備一壺熱薑湯出門，平常不節食、少碰炸、甜和澱粉，盡量吃原型食物，吃完一顆蘋果才會吃正餐，搭配每週一至兩次瑜伽、重訓、騎腳踏車或快走，維持好體態。
此外，陳美鳳不諱言會藉醫美技術留住歲月，透露1年固定「進廠維修」1次，但不碰拉皮、埋線等手術，只做小醫美。
資料來源：陳美鳳 MeiFen臉書
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曝光的照片，陳美鳳戴潛水鏡，一頭中長髮濕漉漉，穿白色三點式泳衣，巧露鎖骨線條、黑影深溝，她以單跪姿擺拍，手拿一支看似魚槍的物品，展現力與美，其中平坦的腹部浮現清楚馬甲線，配上健美的小麥色肌膚，狀態堪稱在巔峰時期。
陳美鳳表示，看到這照片好有感，透露是攝影大師陳文彬掌鏡，她和昔日「超級尤物」、豔星藍毓莉以同系列造型一起登上雜誌，陳美鳳大讚對方超級紅、很有女人味、「白白嫩嫩超美的，我就是愛曬太陽黑麻麻」。
陳美鳳魔鬼身材數十年如一日，歸功每天起床先喝溫開水，並備一壺熱薑湯出門，平常不節食、少碰炸、甜和澱粉，盡量吃原型食物，吃完一顆蘋果才會吃正餐，搭配每週一至兩次瑜伽、重訓、騎腳踏車或快走，維持好體態。
此外，陳美鳳不諱言會藉醫美技術留住歲月，透露1年固定「進廠維修」1次，但不碰拉皮、埋線等手術，只做小醫美。
資料來源：陳美鳳 MeiFen臉書