我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳漢典、Lulu牽手放閃走紅毯，看起來男帥女美，相當登對。（圖／NOWNEWS攝影中心）

第61屆金鐘獎節目類頒獎典禮因薔琵颱風影響，延期至今（25）日舉行，稍早星光大道正式登場，今晚的典禮主持人陳漢典帶著老婆Lulu（黃路梓茵）率先走上紅毯，只見陳漢典身穿一件深藍色鑲有紅色寶石的西裝外套，Lulu則身穿黑色長裙禮服，夫妻倆還大方放閃，對著鏡頭比愛心，感情相當甜蜜。陳漢典首度挑戰主持金鐘獎頒獎典禮，他走上紅毯後，被問到有沒有什麼話想對入圍者說，陳漢典幽默回應：「你就是活在這個當下，不要去想什麼，因為其實金鐘獎就是打扮得人模人樣的一天，好好珍惜這一刻，因為今天過去之後，又要開始投入你的最愛的工作裡面，所以enjoy今天就好了。」至於主持前有沒有向愛妻Lulu取經，陳漢典笑說：「她基本上是整個她會的，都教給我了。」Lulu則謙虛回應她覺得陳漢典本身就已經很厲害了，不需要她來教：「因為我覺得他準備了這麼久，然後我們三立的所有團隊也準備了很久，很不容易才有到今天，然後包括紅毯主持人兩位也很辛苦，所以其實大家都好好享受今晚就好。」