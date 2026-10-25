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▲基隆市長謝國樑前往深美國小視察颱風災後校園受損情形，聽取相關人員說明，了解設施受損狀況及後續修復作業。（圖／基隆市政府提供）

颱風「薔琵」雖已過境，基隆市政府災後復原工作持續進行。基隆市長謝國樑今（25）日再度率領市府團隊深入各區，前往信義區深美國小、中正區北寧路、安樂區基金一路208巷及獅球路31巷等地，實地掌握校園受災、供電恢復及倒塌路樹清除進度，並現場督導相關單位加速搶修與清理作業。謝國樑強調，市府將全力投入災後復原，期盼在連假結束前，盡可能完成道路清理及相關設施修復，降低對市民生活與通勤的影響。謝國樑表示，颱風期間強風豪雨造成基隆多處停電及路樹倒塌，市府團隊持續與台電公司協調，積極排除各項復原障礙。他特別感謝工務處長簡翊哲在颱風期間不眠不休，深夜仍堅守第一線，協助協調搶修作業，直到部分地區恢復供電。他指出，災後復原仰賴第一線人員共同努力，市府也將持續掌握尚未恢復供電地區的狀況，積極協調台電加速搶修，讓受影響市民儘速恢復正常生活。針對道路通行及環境清理，謝國樑指出，此次颱風造成多處路樹攔腰折斷、倒塌阻礙道路，市府已優先排除影響交通的障礙物，將倒塌路樹移至道路兩側，確保基本通行需求。不過，道路周邊仍有大量樹枝及殘枝待清運，因此他特別要求環保局、區公所及相關單位加強協調、加快清理速度，優先處理影響交通安全及市民通勤的路段，避免災後殘留障礙物造成二次危害。謝國樑強調，颱風雖然已經遠離，但市府的工作不能因此停下腳步。災後復原不只是排除眼前的災情，更重要的是讓市民能夠安心生活、正常上班上學。他要求各單位持續追蹤復原進度，加速完成道路清理、供電搶修及環境整理，期盼在連假結束前，讓城市交通與生活機能盡可能恢復正常，守護市民安全。基隆市政府廣告