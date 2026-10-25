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黃鐙輝以《九條好漢在一班》入圍「實境節目獎」，今晚帶著陳樞育、雲朵姐姐、曾子余、顏佑庭、蓋瑞、孫綻、林亭翰、阿夫、黃恩賜、潘君侖、孫其君等人步上金鐘紅毯，談到拍攝過程，黃鐙輝透露，為節目在成功嶺住了整整一個月，期間都沒有回家，更笑說自己中途曾想逃跑，卻「想跑也跑不掉」。而黃鐙輝今晚的行頭超過800萬元，把一間房子的頭期款穿在身上。黃鐙輝這次以黑色條紋西裝外套搭配黑色透膚上衣亮相，胸腹肌膚在薄紗下若隱若現，大膽挑戰「中空」視覺效果，再以雙層銀色長項鍊增添層次。他也在鏡頭前舉起拳頭擺出架勢，秀出手上的綠色戒指，為一身黑造型增添亮點。他一身近千萬行頭亮相，身穿台灣設計師訂製服，搭配斐儷珠寶（FERRI Jewelry）價值800萬元的珠寶，展現時尚氣勢！今年他橫跨戲劇、實境與綜藝三大領域獲得三項入圍肯定，憑《我們與惡的距離II》角逐戲劇男配角獎，擔任班長的《九條好漢在一班》入圍實境節目獎，更與邰智源等五位搭檔以《真料理兩鍋論》首叩綜藝主持人獎。他感性謝謝老天爺、邰智源多年照顧，也特別感謝《真料理兩鍋論》隨身遊戲股份有限公司的Eric、製作人姚世學及團隊小捏、強尼、柔柔、鳥飛。被問最想拿哪座獎，他先笑喊想拿金曲獎，隨後妙答：「男配角得，是我一個人爽！主持人得，有六個人爽！」黃鐙輝金鐘三喜臨門，家人也跟著忙翻！過去入圍金馬獎時，萁媽曾燒香感謝神明與豬大哥，這回聽到他再獲金鐘肯定，更跑遍各大廟宇燒香祈福，盼望好運降臨。沒想到獎還沒頒，黃鐙輝已先收到「請款通知」！他忍不住笑說：「萁媽已經在跟我要香油錢！因為她得知我入圍，已經跑遍各大廟宇燒香祈福，要請款！」從台前的主持搭檔、軍營裡的星兵，到台下默默替他祈福的家人，這回金鐘之旅有滿滿支持，也讓他在緊張的頒獎夜，多了一段笑中帶暖的家庭趣事。