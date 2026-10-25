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▲胡釋安、胡瓜、小禎一起走紅毯，3人禮服顏色沒互相搭配。（圖／翻攝自YouTube@金鐘獎）

綜藝天王胡瓜攜手女兒胡小禎、兒子胡釋安共同主持的台灣旅遊實境節目《胡來旅行社》，入圍第61屆金鐘獎實境節目主持人獎。今（25）日3人也一起攜手走上紅毯，胡瓜身穿酒紅色西裝外套，小禎則身穿螢光黃平口禮服，顯得格外亮眼，胡釋安的西裝則稍嫌遜色，走黑色保守派，三人三色顯得稍微沒默契。《胡來旅行社》去年6月才開播，今年就成功入圍金鐘獎，讓胡瓜非常感動，笑說自己本來就把「全家一起走紅毯」當成一個心願，想不到真的實現了。而小禎走上紅毯受訪時，直言自己的禮服很用心，站在瓜哥身旁彷彿「美女與野…生入圍者」，瓜哥則接話，轉而把矛頭指向胡釋安，制止她說：「請不要這樣罵你弟弟是野獸」，讓觀眾全笑翻。《胡來旅行社》是由客家電視台推出的深度旅遊實境節目，由綜藝天王胡瓜攜手女兒胡小禎、兒子胡釋安首度合體主持，以胡瓜的家鄉苗栗為據點，主打客製化旅遊服務。接單對象涵蓋偏鄉學童、三代同堂大家庭、在地社區銀髮團及採茶劇團等，帶領旅人重新認識客庄文化與私房景點。胡瓜與兒女過去鮮少密集同住工作，節目真實記錄三人久違同居一個屋簷下的生活點滴、彼此吐槽與溫馨對話，展現真實動人的親子情感。