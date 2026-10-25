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中華職棒味全龍在今年台灣大賽取得3勝1敗「聽牌」優勢，前4戰並未出現的隊長吉力吉撈．鞏冠，今（25）日賽前現身臺北大巨蛋，參與球隊團體訓練。總教練葉君璋透露，某天半夜睡不著覺，突然想到吉力吉撈，「早上5點多醒來，想說他應該要上來了吧，就趕快打電話給他。」葉總認為，雖然吉力吉撈沒進到32人名單，但身為隊長，仍希望他能跟著球隊一起參與爭冠過程。吉力吉撈今年4月初因左膝後十字韌帶撕裂，賽季缺席2個月，6月重返一軍後狀態始終低迷，本季出賽65場，敲出44安含3轟、打擊率2成08，是他返台6年來最差的成績。先前公布台灣大賽32人名單時，吉力吉撈並未被放入名單。當時龍隊總教練葉君璋指出，吉力吉撈自傷後復出狀況就比較不穩定，「所以也沒辦法勉強，我覺得對他來講也不是一件好事，考慮到他的狀況，所以決定沒帶他。」當時葉總坦言，不帶吉力吉撈的決定其實是相當困難的，「他算是球隊很重要的打者嘛。但如果狀況不是那麼穩定，還不是百分之百準備好的話，我認為對他或對球隊來講不會是一件好的事情。」不過在缺少吉力吉撈的情況下，龍隊在台灣大賽前4戰打出3勝1敗佳績，取得「聽牌」優勢。吉力吉撈在前4戰都沒出現，今日卻在G5現身，並參與球隊賽前訓練。談到吉力吉撈今日隨隊，葉總笑說，「就突然想到啊！那天半夜睡不著覺，醒來後想說，『吉力勒？』」葉總透露，「大概早上5點多醒來的時候，就想說他應該要上來了吧，我就趕快打電話給他，結果他還在睡覺，後來就請管理去找他，請他打給我，就把他叫上來，他已經上來幾天了。」葉總直言，吉力吉撈是球隊隊長，雖然這次沒有被帶進32人名單，但還是球隊的老大哥，希望能夠跟著球隊參與這段爭冠過程，「我也叫他給李展毅加油、鼓勵一下。」