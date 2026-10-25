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日本鹿兒島縣櫻島火山今（25）日下午出現噴發。當地氣象台指出，櫻島火山南岳山頂火口於下午3時54分（台灣時間下午2時54分）噴發，黑煙噴至最高達火口上方1000公尺。根據MBC南日本放送報導，當地氣象台消息，日本鹿兒島縣櫻島南岳山頂火山口於25日下午3時54分發生爆發性噴發，噴煙竄升至火山口上方約1,000公尺高空。目前中等規模的噴煙正朝東北方向飄散。這是櫻島今年第31次發生爆發性噴發。目前當地維持「噴火警戒等級3」（入山管制），氣象台持續呼籲民眾，火山口周圍約2公里範圍內需嚴防較大飛石及火山碎屑流侵襲。若櫻島持續發生噴發，預計25日晚間9時至午夜12時之間，火山灰將向火山口以北方向飄落；而在25日下午3時至26日上午9時期間若發生噴發，以下方向及範圍內預估將出現降灰與較小飛石掉落的情況。目前包含日本鹿兒島、熊本、宮崎、福岡、大分及愛媛等6縣多個市町村都被列入警戒範圍。