還記得第3敗時，心裡承受的痛苦跟壓力，我到現在都記得非常清楚。

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Lamigo桃猿曾上演大逆襲 洪一中卻笑稱很痛苦

贏球通常不會記得，輸球記得比較久。

曾經1勝3敗，後來逆轉4勝3敗，還記得第3敗時，心裡承受的痛苦跟壓力，我到現在很記得非常清楚。

也想起1993年投手調度 陳義信G6上場關門

3勝球隊連輸2場不妙 洪一中：整個氣勢都顛倒了

這2天讓兄弟有喘息空間，打擊調整一下，投手狀況恢復得差不多，好像在打第一場情況。

投手狀況味全還是略勝一籌，以前有出現過相同比賽，領先球隊急於封王，把1號投手在推上去，沒過關，後面就比較危險，味全葉總沒有這樣，G4推黃出暐傑，把蔣銲保留下來，往後順延梅賽鍶、鋼龍都獲得充沛休息時間才出賽，味全儲存力量比較充裕。

《野球名人房》直播派對進行中：

2026年台灣大賽激戰中，中信兄弟上戰雖然贏球，但仍陷入1：3落後局面，台鋼雄鷹總教練洪一中，今（25）日受邀參與NOWNEWS今日新聞節目《野球名人房》直播派對，回憶起2015年擔任總教練時期，率領Lamigo桃猿於台灣大賽上演1勝3敗大逆轉封王，「2015年，Lamigo桃猿於台灣大賽交手中信兄弟，前4場打完Lamigo桃猿陷入1勝3敗落後，第5戰靠著投手王溢正 繳出完投勝，開啟反攻，也才有後來明星（Pat Misch）用99球投出台灣大賽史上第一場無安打比賽，率隊11：0大勝奪冠的傳奇戲碼。當被問到執教生涯是否還記得拿下3勝聽牌時的心情，洪一中笑說，「」隨後提到2015年台灣大賽，前4場打完Lamigo桃猿陷入1勝3敗落後「談到目前台灣大賽局面，洪一中也想起1993年效力兄弟時期，曾經在3勝2敗時，對當時總教練山根俊英調度印象深刻，「我們對統一打到3勝2敗，第6場，總教練山根俊英考慮過要不要讓陳義信先發，但用上去這場沒過關，拚第七場反而陷入不利局數，當時他做了出乎意料的決定，把救援投手瓊茲移去先發，結果那場2：1最後第9局有贏球機會，叫陳義信上場關門把比賽結束掉。」洪一中笑說，「用比較不好情況，如果陳義信那場出來還被翻盤，至少他隔天還能先發，味全龍或許上一場也有這種考量，第4場蔣銲也有登錄，七八局有贏球機會，也會推出蔣銲，把系列賽結束掉。」洪一中認為，3勝球隊後續連輸2場，要打到G6、G7，整個氣勢都顛倒過來了，「整體而言，洪一中仍看好味全投手狀況較好，「