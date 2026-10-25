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2026年中職台灣大賽第5戰今（25）日在台北大巨蛋登場，背水一戰的中信兄弟率先突破僵局！2局上靠著江坤宇敲出左外野安打，王威晨從二壘直奔本壘，經過電視輔助判決後成功搶下第一分。針對這次關鍵跑壘，中職台鋼雄鷹總教練洪一中在《今日新聞》野球名人房直播中，大讚王威晨滑壘動作相當漂亮，更提醒球員衝本壘時最重要的細節：「千萬不要屁股先著地！」2局上，中信兄弟由王威晨率先敲出安打，宋晟睿遭到三振後，詹子賢擊出外野飛球出局，形成兩出局局面。接著江坤宇敲出左外野方向安打，原本停留在二壘的王威晨全速衝向本壘，味全龍外野手迅速回傳，形成一次相當接近的攻防。經過電視輔助判決後，王威晨被判定成功得分，幫助兄弟取得1：0領先。對於王威晨的跑壘表現，洪一中在轉播中給予高度肯定，特別提醒球員滑向本壘時，身體姿勢可能直接影響得分結果。洪一中指出，滑壘時千萬不要讓屁股先著地，因為這樣容易導致雙腳提前翹起，造成跑者雖然已經滑到本壘附近，腳卻沒有確實碰觸本壘板。目前味全龍在系列賽取得3勝1敗領先，中信兄弟若想延續爭冠希望，必須拿下G5勝利。王威晨這次積極跑壘，也為球隊在封王戰率先打開局面。