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▲蔡其昌今年中職球季後將卸下會長一職，談到任內最後一個重大任務就是推動ABS電子好球帶上路，他也對下一任會長喊話，「希望他接手後持續推動，目標仍是明年一軍例行賽正式導入。」（圖／記者朱永強攝 ,2026.07.18）

中華職棒（CPBL）近年好壞球判決屢次引發爭議，資深教頭洪一中今（25）日在NOWNEWS今日新聞節目《野球名人房》直播派對談到裁判判決與科技輔助的發展，直言裁判也是人，難免出現失誤，但如今轉播畫面已有好球帶九宮格，判決是否準確更容易受到檢視，主審應該「皮繃緊一點」，判球時更加集中注意力。他也表態支持開放好壞球挑戰，認為科技能增加比賽公平性，但對於ABS電子好球帶仍有保留，感嘆棒球可能因此「少了一種味道」。洪一中表示，裁判也是人，不可能完全避免誤判，但現代棒球轉播技術進步，觀眾能透過螢幕上的好球帶九宮格，直接觀察投球位置，因此過去不容易察覺的判決差異，如今都可能被放大檢視。對於今年好壞球判決頻頻引發討論，洪一中認為裁判必須提高警覺，「皮要繃緊一點」，尤其主審在判定好壞球時，注意力更應該集中。當被問到是否支持開放好壞球挑戰，洪一中給予肯定回應，認為既然現在已經有科技輔助判定投球位置，讓球隊有機會針對爭議判決提出挑戰，是可以考慮的方向。不過，洪一中對於電子好球帶（ABS）的態度並非全盤贊成。他指出，現代棒球持續引進科技，包括輔助判決、電子好球帶等制度，目的都是增加公平性，降低裁判判決對比賽勝負的影響，整體而言是正面發展。洪一中坦言，自己仍然喜歡傳統棒球保留的人味與場上互動，全面依賴科技判決，總覺得會讓這項運動失去部分原有特色。談到科技改變棒球的另一項例子，洪一中也提到電子暗號系統PitchCom。他表示，PitchCom的發展與防止對手偷取暗號有關，尤其太空人作弊事件後，球界更加重視暗號保密問題。雖然這類設備能減少暗號遭破解的風險，但洪一中坦言，自己仍偏好捕手透過手勢向投手下達暗號的傳統方式。洪一中認為，捕手如何變換暗號、與投手建立默契，本來就是棒球比賽的一部分，也是許多棒球電影經常呈現的場景。至於投手投球時間限制，洪一中則持肯定態度，認為這項規則有助於比賽節奏；但PitchCom是否有必要全面使用，仍是見仁見智。事實上，中華職棒已開始測試電子好球帶，聯盟會長蔡其昌先前表示，希望在系統準確度達標後，最快於2027年一軍賽事導入好壞球挑戰制度。目前美國職棒大聯盟採用ABS挑戰制，仍由主審判定好壞球，打者、投手或捕手可以在爭議判決後提出挑戰；韓國職棒則採全面電子好球帶，由系統判定每顆球的位置。