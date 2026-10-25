星宇航空台中-名古屋航線今（25）日正式開航，於日本中部國際機場舉辦首航剪綵儀式。星宇航空台中-名古屋航線即日起每週4班，並於11月起增班為每日1班，提供中部旅客前往名古屋賞楓及探索日本中部的便利選擇，也持續展現星宇航空深耕台中、打造第二營運基地的決心。
星宇航空台中-名古屋航線即日起每週4班，並於11月起增班為每日1班，輕鬆串聯兩地中部地區。
隨著名古屋航線的加入，星宇航空台中航班將增為每週66班，持續擴大中部地區的國際航網服務。未來星宇航空將持續深耕中部市場，以旅客需求為核心，深化台中航網布局，打造更貼近中部旅客的國際航線選擇，從台中出發連結世界。
名古屋本身是一座值得細細品味的城市。對歷史人文感興趣的旅客，可造訪日本名城名古屋城，或是名列三大神社之一的熱田神宮；親子旅客則能輕鬆前往全日本唯一的樂高樂園及充滿童年動畫氛圍的吉卜力樂園。
美食方面，鰻魚飯三吃、味噌炸豬排與手羽等特色料理，都是不容錯過的美味。早起的旅客更推薦走進在地咖啡店，體驗獨特的名古屋早餐文化。
日本中部最大城市 名古屋可串聯上高地、金澤
星宇航空日本分公司王雲翔總經理表示，名古屋作為日本中部最大城市，不僅是重要的交通樞紐，更是旅客探索中部地區的最佳起點。
除了市區擁有豐富的歷史文化與觀光資源外，還可輕鬆串聯飛驒高山、白川鄉、上高地及金澤等人氣景點，深受台灣旅客喜愛。星宇航空開闢台中直飛名古屋，為兩地創造更多交流的機會，也使台中出發的東北亞航網布局更加完善。
中部國際機場表示，由衷歡迎星宇航空開航台中-名古屋航線。星宇航空自2023年12月開航台北-名古屋航線以來，持續透過放大機型等方式強化台灣與日本中部地區間的航網布局。
此次台中-名古屋航線的開闢，可更進一步促進台灣中部與日本中部地區在人文、經濟及觀光等領域的交流，為旅客提供更多元的旅遊選擇。
首航現場除剪綵儀式外，中部國際機場特別邀請忍者到場，歡迎首航旅客的到來，星宇航空也為台中-名古屋首航旅客準備星宇航空LINK MONSTER接駁車造型立體iCASH 2.0及首航限定貼紙。
台中出發航線請參考： https://starlux-taichung.com
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隨著名古屋航線的加入，星宇航空台中航班將增為每週66班，持續擴大中部地區的國際航網服務。未來星宇航空將持續深耕中部市場，以旅客需求為核心，深化台中航網布局，打造更貼近中部旅客的國際航線選擇，從台中出發連結世界。
名古屋本身是一座值得細細品味的城市。對歷史人文感興趣的旅客，可造訪日本名城名古屋城，或是名列三大神社之一的熱田神宮；親子旅客則能輕鬆前往全日本唯一的樂高樂園及充滿童年動畫氛圍的吉卜力樂園。
美食方面，鰻魚飯三吃、味噌炸豬排與手羽等特色料理，都是不容錯過的美味。早起的旅客更推薦走進在地咖啡店，體驗獨特的名古屋早餐文化。
日本中部最大城市 名古屋可串聯上高地、金澤
星宇航空日本分公司王雲翔總經理表示，名古屋作為日本中部最大城市，不僅是重要的交通樞紐，更是旅客探索中部地區的最佳起點。
除了市區擁有豐富的歷史文化與觀光資源外，還可輕鬆串聯飛驒高山、白川鄉、上高地及金澤等人氣景點，深受台灣旅客喜愛。星宇航空開闢台中直飛名古屋，為兩地創造更多交流的機會，也使台中出發的東北亞航網布局更加完善。
中部國際機場表示，由衷歡迎星宇航空開航台中-名古屋航線。星宇航空自2023年12月開航台北-名古屋航線以來，持續透過放大機型等方式強化台灣與日本中部地區間的航網布局。
此次台中-名古屋航線的開闢，可更進一步促進台灣中部與日本中部地區在人文、經濟及觀光等領域的交流，為旅客提供更多元的旅遊選擇。
首航現場除剪綵儀式外，中部國際機場特別邀請忍者到場，歡迎首航旅客的到來，星宇航空也為台中-名古屋首航旅客準備星宇航空LINK MONSTER接駁車造型立體iCASH 2.0及首航限定貼紙。
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