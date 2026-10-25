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▲陳雅琳的禮服不僅低胸還開衩，看起來氣質又性感。（圖／翻攝自YouTube@金鐘獎）

資深主播陳雅琳靠節目《我的野生鄰居》入圍第61屆金鐘獎紀實節目主持人獎，今（25）日她也與團隊走上星光大道，只見陳雅琳身穿一件類似迪士尼公主艾莎的長版禮服，深V設計露出事業線，裙擺也特別開高衩，讓陳雅琳美腿若隱若現，性感又有氣質，完全看不出來陳雅琳今年已經是60歲。陳雅琳今年入圍金鐘獎，走上紅毯後也接受訪問，她被問到拍攝保育工作時，印象最深刻的是什麼，陳雅琳回答，有一次他們三更半夜上山，有點像是在掘墳墓，她還要爬樹，「爬樹這件事情其實真的還蠻累的，因為考驗到你的核心，那另外呢，你也要浸在爛泥裡面，所以其實拍這節目呢，其實是蠻辛苦的。」陳雅琳也呼籲觀眾要注重環境保育，「我們永遠要記得人類不是這塊土地上唯一的主人，那麼我們其實在我們生活周遭我們是有很多的野生動物，它可以好好的當我們的鄰居。所以《我的野生鄰居》就是在講這件事情，我們要發展農業，我們要發展經濟，但是我們要顧及到牠們的家，我們要顧及到牠的生存。」