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8縣市、77品項盡速公告 救助從速、從寬

薔琵颱風挾帶強風豪雨，造成西部沿海、東部地區多處農業災損，據今（25）日17時統計，農業產物及民間設施估計損失計1.9億元。農業部部長陳駿季表示，與專家會議盤點災損狀況後，將儘快公告救助地區與品項，以協助農漁民儘早復耕復建。受薔琵颱風影響，造成農業災情，農糧署及畜牧司彙整各直轄市、縣市政府查報資料，25日17時止，農業產物及民間設施估計損失計1億9,332萬元。農業部指出，經過專家會議討論，符合天氣參數標準將公告救助的範圍包括苗栗縣、南投縣、宜蘭縣及台東縣等4縣市，其中宜蘭縣甚至達到農產業全品項救助的標準，其他縣市也有8項農作物達到救助公告標準。至於雖未達到天氣參數救助標準，但在現勘後經過會議討論，決議主動公告的則有新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣及台東縣等8縣市、涵蓋農、林、漁、牧業共77個品項，農業部將儘速公告，以從速、從寬、從簡原則辦理救助措施。農業保險部分，已有番荔枝、水芋、香蕉、柚、柑橘等5項氣象參數型保單達理賠標準，估算理賠金額約7000萬元；符合條件的保單將免現勘，直接理賠，後續將促請產險公司簡化理賠程序，主動核算、撥付並通知農民，讓農民在最短時間獲得理賠款。陳駿季指示，除針對今日專家會議討論決議，儘快主動公告救助地區與品項，也請各單位與縣市政府加強聯繫，持續關心各地災情，包括是否有遲發性災情；後續若有其他品項達到救助標準，也應儘速辦理後續救助作業，並縮短行政流程時間，全力協助農漁民復耕復建。