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▲《嗨！營業中》左起姚元浩、莎莎、鬼鬼、郭泓志。（圖／NOWNEWS攝影中心）

鬼鬼（吳映潔）、姚元浩、莎莎、郭泓志的節目《嗨！營業中》製作團隊入圍「實境節目獎」，姚元浩、莎莎及鬼鬼則角逐「實境節目主持人獎」，今（25）日登場金鐘獎節目類頒獎典禮，已經當媽媽的鬼鬼，以黑色露肩挖空禮服大秀纖腰與平坦小腹，身形瘦成一道閃電，成為紅毯焦點。受訪談到拍攝過程，莎莎笑喊：「每次製作人都想搞死我們！」鬼鬼則接話：「每次都會給我不同驚喜。」鬼鬼這次選擇黑色長禮服走紅毯，一字領設計露出肩頸與鎖骨，上半身以交叉布料包覆，腰腹則大膽挖空，搭配垂墜長裙，讓整體比例更加修長。她將頭髮往後梳整，配上細長垂墜耳環，造型俐落，也讓露肩與腰間剪裁更加突出。站在她身旁的莎莎則穿著銀白色平口禮服，以閃亮材質呼應紅毯場合，兩人一黑一白各有特色。姚元浩以深色西裝搭配敞開領口亮相，郭泓志則穿上黑色西裝、內搭透膚上衣，4人一起為節目爭取金鐘肯定。《嗨！營業中》此次角逐實境節目獎，姚元浩、莎莎及鬼鬼也入圍實境節目主持人獎。談到一路以來的拍攝經驗，莎莎笑稱，製作人每次都想出不同方式考驗主持群，「我們臉上沒笑容，製作人會覺得好像不夠」，一番話道出面對任務的真實心聲。被問到未來還想去哪裡營業，郭泓志一口氣列出美國、紐西蘭、歐洲及冰島，目的地橫跨多個地區。姚元浩也笑說：「其實我們每天都在許願，製作人有收到，他應該要記在心裡了。」期待未來能將主持群的願望化為節目行程。本屆節目類頒獎典禮於台北流行音樂中心舉行，受到薔琵颱風影響，原訂23日的典禮順延至今晚，星光大道也改至室內進行。