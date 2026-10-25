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2026年中華職棒台灣大賽第5戰今（25）日於台北大巨蛋重燃戰火，陷於1勝3敗背水一戰的中信兄弟，雖在2局上靠著江坤宇的關鍵安打先馳得點，但系列賽開打至今始終揮之不去的「開路先鋒漏洞」，依然是黃衫軍打線最棘手的課題。前4戰由張士綸與張仁瑋輪流擔綱第1棒，合計16打數全數槓龜。不過台鋼雄鷹總教練洪一中看在眼裡，依然給予小將張士綸極高的天賦評價，在《今日新聞》野球名人房直播中直言他具備成為中職頂級球星的潛力：「守備如果能再強一點，就是100分了。」中信兄弟在台灣大賽第4戰鏖戰至延長第11局，靠著詹子賢的再見安打驚險保住一命，並喊出「讓3追4」的逆轉口號。然而，打線中開路先鋒始終無法敲安的問題還是持續困擾中信兄弟教練團。系列賽前4戰，平野惠一嘗試由張士綸與張仁瑋交替扛起開路先鋒，但兩人擔任第1棒時16打數吞下無安打。雖然張士綸在G4移至第2棒後，曾擊出帶有2分打點的關鍵安打，但今日G5重新擔綱先發開路先鋒，前兩打席依舊敲出二壘滾地球出局，兄弟開路先鋒至今仍未順利運轉。儘管張士綸在總冠軍賽高壓舞台上遇到新秀的撞牆期，但身為中職千勝名帥、台鋼雄鷹總教練洪一中，在觀察他例行賽表現與整體天賦後，卻對這位黃衫小將給予極高評價。「從例行賽來看，張士綸是具備好選手的條件，力量、速度、心理素質兼具，感覺能在中職成為球星。」洪一中特別點出張士綸在進攻端的威脅性，「他的破壞力很強，擺在第一棒有速度、打擊力量也夠，壘間破壞力非常強，可以說是攻擊能力優於守備。」洪一中也精闢點出張士綸未來的進化方向：「如果守備上能再強一點，那就是100分了。」此外雖然味全龍已經取得聽牌優勢，但洪一中認為其實味全龍隊的打擊能力其實沒有想像中那麼可怕，但「壘間破壞力」卻相當驚人。他特別點名郭天信、張政禹與李凱威等球員，「每個選手都很敢跑，膽子都很大。」這種積極且具壓迫性的風格，正是味全龍在短期賽事中最具威脅的武器。