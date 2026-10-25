我是廣告 請繼續往下閱讀

李多慧經紀公司道歉！收到裁罰通知將配合處理

▲李多慧拍攝團隊於10月4日前往武嶺取景，影片中出現攀爬岩壁及在停車場車內炊煮的畫面。（圖／翻攝自YT@이다혜 李多慧）

太管處確認攀爬岩壁違規！車內炊煮是否開罰仍待評估

▲李多慧前往武嶺取景時，曾在車內炊煮。（圖／翻攝自YT@이다혜 李多慧）

合歡山旅遊注意！任意攀爬、違規炊煮最高罰3000元

▲李多慧經紀公司表示，拍攝當天並未收到罰單，截至目前也尚未收到太管處正式裁罰通知，因此實際罰款金額仍不清楚。（圖／翻攝自YT@이다혜 李多慧）

韓國籍啦啦隊女神李多慧日前到合歡山區拍攝車宿影片，卻遭民眾檢舉涉嫌違規攀爬岩壁、炊煮食物，引發爭議。太魯閣國家公園管理處今（25）日表示，經檢視影片後，確認攀爬岩壁行為已違反《國家公園法》，將依法裁罰，最高可處新台幣3000元罰鍰。對此，李多慧經紀公司稍早也出面回應，坦言對國家公園相關規定了解不足，造成大家困擾深感抱歉，並承諾收到正式裁罰通知後，將尊重並依規定處理。李多慧經紀公司表示，拍攝當天並未收到罰單，截至目前也尚未收到太管處正式裁罰通知，因此實際罰款金額仍不清楚。針對此次拍攝引發的爭議，經紀公司坦言：「這次對國家公園的規定了解不夠，造成大家困擾很抱歉。」公司也承諾，未來進行相關拍攝前，會事先確認場地規範，並更加注意山林環境保護，避免類似情況再次發生。太管處指出，李多慧拍攝團隊於10月4日前往武嶺取景，影片中出現攀爬岩壁及在停車場車內炊煮的畫面。其中，攀爬岩壁行為已確認違規，將依法裁處。至於炊煮部分，太管處表示，武嶺停車場並非公告開放的露營炊煮區，即使是在車內使用無明火電器煮食，仍不符合相關規範。當天保七總隊第九大隊員警巡查時，已立即上前勸導，拍攝團隊也配合停止炊煮行為，主管機關將進一步評估是否針對該行為開罰。太管處也藉此呼籲，民眾前往合歡山區旅遊，應遵守「無痕山林」原則，切勿任意攀爬岩壁、擅自離開既有步道，或在非指定區域露營、炊煮及亂丟垃圾。攀爬岩壁行為除了可能危及自身安全，也可能破壞高山脆弱的生態環境，甚至干擾野生動物棲息。若經查證違規屬實，將依《國家公園法》處理，最高可處3000元罰鍰。