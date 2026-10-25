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▲Dora為了典禮特別跑步備戰。（圖／NOWNEWS攝影中心）

Dora（謝雨芝）與夏和熙搭檔主持第61屆金鐘獎星光大道，Dora一身黑色禮服典雅又不搶風頭，不過有眼尖網友發現，原本就很瘦的Dora，穿上黑色禮服似乎又顯得更瘦，臉頰也出現凹陷，某些角度拿著麥克風的手，也細到骨頭變非常明顯。除此之外，Dora在紅毯用高八度嗓音主持，也讓大家擔心她喉嚨是否會承受不住。Dora這次首度擔任金鐘獎紅毯主持人，搭檔經驗豐富的夏和熙，穩健的主持風格引發讚嘆。但有眼尖網友發現，Dora似乎瘦了非常多，不只雙頰明顯凹陷，穿著背心式的黑禮服，露出的手臂與肩膀也細到骨頭都變超明顯，讓粉絲都非常擔心。除此之外，在長達2個小時左右的紅毯主持中，Dora都以高八度的嗓音主持，還不時為入圍者歡呼打氣，雖然成功炒熱氣氛，但也有不少人擔心她這樣一直喊，等到結束後會不會燒聲，意外引發熱議。事實上，Dora之前就說過，為了典禮開始跑步備戰，夏和熙也替她做了不少功課，甚至為了和Dora站在一起畫面更和諧，打趣表示：「為了Dora我來去曬黑！」