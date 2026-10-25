隊史傳奇後援投手官大元來到球隊，身披黃衫軍熱身衣在外野練投，讓球迷感動地說，「轉運手在幫兄弟轉運了！」

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官大元素人出身 卻擁有13年中職傳奇生涯

生涯勝率高達64.7%，被百萬象迷封為「轉運手」。

「轉運手」到場應援！百外象迷瘋喊：局勢要逆轉了

「是你嗎？」、「我真的要哭了」、「我們牛棚有救了」

中信兄弟台灣大賽陷入1：3落後，但上戰贏球、洋投還因為颱風多獲得2天休息時間，讓百萬象迷都對未來充滿希望，稍早賽前有現場球迷拍到，官大元是台灣棒球史上極具傳奇色彩的投手，他從小並未接受完整的少棒、青少棒及青棒等傳統科班訓練，靠著苦練與不服輸的精神一路叩關職棒，最終在中華職棒投出長達13年的輝煌生涯。官大元生涯出賽450場、其中包含441場後援出賽，防禦率4.39，累積46勝25敗、17次中繼與5次救援成功，隨隊拿到2次台灣大賽冠軍。尤其他生涯平均將近10場就能奪1勝，現年43歲的官大元，稍早也被球迷目擊來到大巨蛋現場，賽前與牛棚組一起在外野練投，熟悉的投球身影引發球迷關注，也盼望他轉運手的背景，能夠幫黃衫軍逆轉戰局，除了官大元到場之外，黃衫軍另一位隊史傳奇巨星周思齊，稍早也來到現場，為老東家打氣。