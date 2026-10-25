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▲蔡詩芸身穿黑色高衩禮服亮相金鐘紅毯，行走間露出修長美腿。（圖／NOWNEWS攝影中心）

蔡詩芸今（25）日與製作人陳安齊及《星廚之戰》製作團隊一同亮相第61屆金鐘獎節目類頒獎典禮星光大道，節目此次入圍「綜藝節目獎」、「節目類燈光獎」及「節目類創新獎」。她身穿黑色高領無袖禮服，腰側大面積挖空，裙襬更高開衩至大腿，隨著步伐露出修長美腿，性感造型相當搶眼。蔡詩芸這次以一身黑走上紅毯，禮服正面採高領、無袖設計，線條簡潔俐落，腰側卻藏著大膽剪裁，從腋下延伸至腰際的挖空露出大片肌膚，邊緣再以金屬色細節勾勒，讓深色禮服多了亮點。除了腰間設計，裙襬的高衩同樣吸睛，行走時隨著布料擺動露出腿部線條，搭配黑色尖頭高跟鞋，延伸整體比例。她將帶有深淺層次的金色長髮披散在肩上，以大波浪捲度增添柔和感，站定拍照與邁步前進時，各自呈現不同的造型效果。從紅毯穿搭聊回節目，被問到哪一道料理最讓自己印象深刻，蔡詩芸提起與主廚陳勇孝搭檔的經驗，透露兩人合作曾拿下第一名，成為她參與《星廚之戰》的難忘回憶，笑說自己「在裡面蠻開心的」。製作人陳安齊則從幕後角度分享，節目製作「每個地方很有趣，都很困難」，其中尤其讓她印象深刻的，就是邀請評審的過程，直言「找評審超困難」。《星廚之戰》此次同時獲得綜藝節目、燈光及創新獎項提名，肯定涵蓋節目內容與幕後製作。今晚能否將入圍化為獎座，也成為團隊共同期待的時刻。