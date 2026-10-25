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▲陳庭妮（中）今天的禮服相當用心，性感又不失氣質。（圖／翻攝自YouTube@金鐘獎）

▲江宏傑（前排左起）、趙序衡、陳庭妮、温昇豪一起走紅毯。（圖／翻攝自YouTube@金鐘獎）

節目《廚師的迫降：客家廚房2》入圍實境節目獎、實境節目主持人獎、最具人氣綜藝節目獎，主持人江宏傑、趙序衡、陳庭妮、温昇豪與製作團隊稍早一起走上金鐘獎紅毯，只見陳庭妮身穿深V褲裝禮服，黑色亮片材質看起來格外亮眼，大方展現性感、健康的好身材。《廚師的迫降：客家廚房2》這次入圍多項大獎，本來韓星利特也要來台參與頒獎典禮，可惜遇到颱風攪局，導致利特無緣現身紅毯。不過其他主持人今日的穿著也相當有誠意，温昇豪身穿藍色、波紋設計的西裝外套，非常時尚，江宏傑則穿著寬肩設計的條紋西裝外套，微微露出胸肌。至於美女部分，明日將擔任金鐘獎戲劇類頒獎典禮主持人的陳庭妮，今日先在節目類頒獎典禮登場，只見她身穿黑色深V、褲裝設計的禮服，低胸開到接近肚臍位置，看起來相當火辣。廚師趙序衡則走保守路線，高領套裝看起來氣質幹練，一樣超美。《廚師的迫降：客家廚房》由客家電視台與韓國製作公司跨國聯合打造，以經營真實餐廳為核心，旨在將台灣在地客家食材與飲食文化推向國際。第一季播出後話題十足，第二季在製作規模、成員陣容與競賽機制上皆全面升級。豪華星級主持與嘉賓群由 Super Junior 隊長利特再度領軍擔任店長，搭配韓國知名名廚李元日、台灣實力派演員温昇豪及江宏傑；第二季更強勢加入少女時代孝淵、戲劇女神陳庭妮、《黑白大廚》廚師趙序衡以及百萬 YouTuber 喜飯等生力軍。場景橫跨台灣在地客庄老街（如大稻埕等）與韓國首爾，真實面對排隊客人與外國饕客，拍攝現場出動上百台攝影機，呈現毫無劇本的廚房實戰。