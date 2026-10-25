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▲蔡尚樺穿胸前開V字的禮服現身，大秀雄偉上圍，側腰還挖洞小露纖腰，十分性感。（圖／NOWNEWS攝影中心）

第61屆節目類金鐘獎頒獎典禮今（25）日晚間登場，蔡尚樺憑《全民星攻略》和曾國城一同角逐「綜藝節目主持人獎」，她以一襲大V開至肚臍的晚裝踏上紅毯，E罩杯雙峰呼之欲出，本人透露為了今晚餓了兩天，尺度之大連曾國城都形容：「請出祖先了吧！」蔡尚樺穿胸前開V字的禮服現身，大秀雄偉上圍，側腰還挖洞小露纖腰，她為了今晚走紅毯連兩天幾乎沒吃東西，現場被主持人Cue轉圈，展現節食的成果，引起全場驚呼，曾國城幽默地說：「今天Oh my God！她把祖先真的都帶來了！」此外，蔡尚樺也打趣地說，為了要讓節目《全民星攻略》得獎，所以穿「開低走高」的造型。《全民星攻略》是由東森綜合台推出的益智題庫型節目，於 2019 年開播。節目由曾國城與蔡尚樺主持，結合了知識性、娛樂性與九宮格攻防策略，深受廣大觀眾喜愛。