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陳漢典今（25）晚獨挑大梁，擔任第61屆金鐘獎節目類頒獎典禮主持人，開場就把綜藝大哥們虧了一輪！他先吐槽吳宗憲說要退休說了30年，現在卻還飛往新加坡演出，忍不住質問：「說好的退休呢？」接著陸續點名胡瓜、曾國城等前輩，笑喊自己從小看大家的節目長大，「我是真的長大了啊，可是你們怎麼還不休息？」讓開場充滿笑點。陳漢典提到，過去經常聽吳宗憲在節目中談到變老，自己原本想著等前輩慢慢老去，沒想到對方不但持續活躍，事業還「越做越大」。他更拿吳宗憲人在新加坡演出開玩笑，直呼說了這麼多年的退休，至今仍未兌現。他接著細數其他前輩的成績，從胡瓜旗下眾多節目，到近年經營YouTube頻道，還自曝：「瓜哥，我也是會員喔！」談到曾國城頻頻入圍金鐘，他也直呼「不得了、了不得」，隨後將徐乃麟、羅時豐、曾寶儀及邰智源等人一併點名。陳漢典笑問前輩們難道都不會累，聽到邰智源回應會累，立刻接話：「那休息要趁早啊，邰哥。」不過他隨即收起玩笑，表示理解大家始終站在舞台上的原因，正是對表演的熱愛。本屆節目類典禮受到薔琵颱風影響，從23日順延至今（25）日晚間舉行。陳漢典一開場便感嘆，能拿著麥克風站在這裡相當不容易，這幾天經歷等待與煎熬，也更感受到許多事情並非理所當然。他感謝所有人為典禮付出，邀請現場來賓將掌聲送給自己及幕後團隊，接著振奮高喊：「我們的典禮，重生啦！我們做到啦！我們要開始啦！」也特別向與他一起參與開場演出的沈玉琳致意，喊出「歡迎玉琳哥平安歸來」，在笑鬧之外送上溫暖祝福。