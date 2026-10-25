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▲陳漢典換裝與舞群唱跳演出，帶來以「一世代」為主題的精彩開場秀，大秀舞蹈與饒舌快嘴。（圖／三立電視）

第61屆節目類金鐘獎頒獎典禮今（25）日晚間7點登場，陳漢典首度挑大梁接下主持重任，他在開場影片中大展模仿功力，把哈林、陽帆等人模仿一遍，接著展現唱跳才華，與舞群大秀歌舞，十分賣力，不過網友認為在節目《康熙來了》都已經看過，且效果不好、氣氛有些尷尬。陳漢典在開場時打電話並模仿多位綜藝大哥，請教主持和表演技巧如何拿捏，模仿對象包括大眾熟知的如蔡康永、徐乃麟、哈林（庾澄慶）、李四端、陽帆等人，而陳漢典與大哥們的對話中被不斷被前輩潑冷水。接著陳漢典換裝與舞群唱跳演出，帶來以「一世代」為主題的精彩開場秀，大秀舞蹈與饒舌快嘴，然而被網友質疑不是唱現場，後段則是小賴、阿翰、沈玉琳、李多慧等人接棒，帶來精采的歌曲舞台秀。對於陳漢典的表演，不少收看直播的網友表示「這些哏康熙都看過了」、「有些尷尬」、「好乾啊」，不過也有人認為陳漢典是正常實力發揮，不過不失，表現已經很好，不用太過嚴苛。