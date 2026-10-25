第九局，江坤宇本場第3安、猛打賞狙擊林凱威，又突襲盜三壘成功，黃韋盛高飛犧牲打助隊打回超前分，中信兄弟終場4：3擊敗味全龍，在0：3絕境下頑強連追2場 歷史封王率也從0%狂升到33%。

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兄弟追回一場、還獲2天休息 洋投正面對決

江坤宇兩度建功 兄弟取得2分領先

味全龍第七局串聯安打 郭天信一棒追平比分

江坤宇3安猛打賞 第九局盜三壘助隊攻下超前分

兄弟4：3驚險勝出 歷史封王率狂升到33%

▲ 台灣大賽G5，味全龍三壘手劉基鴻從羅戈手上敲出陽春全壘打。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.10.25）

▲ 味全龍外野手郭天信敲出追平比數的二壘安打，仰天振臂狂吼。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.10.25）

味全龍、中信兄弟今（25）日於2026年中職台灣大賽G5正面碰頭，黃衫軍前5局就靠串聯安打攻下2分，味全龍則靠劉基鴻陽春砲追回1分。比賽後半段兄弟又追加第3分，一度勝卷在握，結果味全龍第七局打線在羅戈退場後復活，張政禹、郭天信串聯安打3：3追平，味全龍前3場靠著洋投陣容發威取得3連勝，但G4遭到中信兄弟頑強抵抗，最終延長11局勝出，系列賽比分追到1：3，但味全龍仍佔據極大優勢。歷經台北市2天停班停課，台灣大賽G5稍早正式開打，味全龍仍推出當家王牌蔣銲出戰，兄弟則由G3才先發的洋投羅戈出戰，羅戈也成為史上第一位，在台灣大賽G3、G5先發的投手。兄弟第三局率先發難，精神領袖王威晨率先敲安上壘，2出局後江坤宇打出左外野落地安打，率隊先馳得點，第4局又是江坤宇建功，於2壘有人局面下，改推打到右外野，黃衫軍取得2：0領先。味全龍下個半局展開反攻，投1休4的羅戈第4局陸續被打出驚險長打，第一顆被右外野手曾頌恩接殺，朱育賢則一度打到大巨蛋第三層看台上，最終遭到三振，不過2出局後劉基鴻大棒一揮，掃出左外野全壘打，味全龍追回1分。第七局，黃韋盛1出局後選到保送上壘，兄弟本場得點圈效率極佳，岳東華一棒打出右外野滾地安打，黃衫軍送回本季第3分，味全龍緊急換上李超，成功讓兄弟打成雙殺打化解危機。第七局下，味全龍1出局後由劉基鴻敲出本場第2支安打，羅戈本場用98球投完6.1局退場，兄弟換上呂彥青，結果被張政禹敲出左外野二壘安打，郭天信則再度打出中外野安打，味全龍直接追平比分，呂彥青面對2名左打全部被敲安，逼得兄弟換上拆彈手蔡齊哲上場。李超第八局續投，郭天信上演超六星級美技，幫助李超化解壘上有人失分危機，下個半局中信兄弟又派出第2場先發，G4後援出戰投1局的菲力士出賽，1出局後被李凱威敲出安打，後續又被朱育賢選到保送上壘，2出局後面對本場開轟的劉基鴻，纏鬥到滿球數，菲力士用一顆滑球取得三振，菲力士也振臂歡呼。關鍵第九局，味全龍派出終結者林凱威，被江坤宇敲出本場第3支安打，隨後高宇杰犧牲觸擊成功，江坤宇又盜上三壘，距離得分只差一步之遙，隨後黃韋盛敲出右外野飛球，江坤宇直衝本壘拿到第4分，此前大膽盜上三壘，成為本場最關鍵的一次攻守。最後半局，中信兄弟繼續由菲力士登板，投出三上三下，最後一個出局數又是由江坤宇移動間守下，兄弟4：3驚險勝出，系列賽被聽牌後連趕2場。中職台灣大賽史上有18次出現打到G6局面，2勝3敗方最終有6次逆轉奪冠紀錄，因而僅剩1場落後的中信兄弟，歷史封王率也從G3打完的0%，狂升到本場賽後的33%。