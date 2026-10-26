光復節連假今（26）日進入最後一天，隨著薔琵颱風遠離台灣，各地天氣逐漸回穩。中央氣象署表示，今天東半部、恆春半島有局部短暫雨，大台北地區偶有零星降雨，桃園以南大多為多雲到晴，南部高溫上看32度，部分內陸地區可能更高。不過，週二（27日）開工日東北季風增強，北部、東北部高溫降至25至26度，早晚低溫下探20度，週六（31日）還有另一波東北季風接力。
今天天氣：桃園以南多雲到晴 南部高溫32度
10月26日今天的天氣，根據中央氣象署最新預報，受到偏北至東北風影響，東半部及恆春半島有局部短暫雨，大台北地區也可能出現零星降雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖大致多雲到晴，午後嘉義以南及南投山區有零星短暫陣雨。
氣溫方面，各地低溫約21至24度，北部、東北部及東部白天高溫26至28度，中南部約30至32度，南部內陸可能更高。各縣市中，台北市高溫約26度、新北市26度、桃園市26度、台中市30度、台南市30度、高雄市31度、屏東縣32度，中南部日夜溫差較大，早出晚歸要注意溫度變化。
今天空氣品質：中南部擴散較差
根據環境部空氣品質預報，今天環境風場為東北風，中南部擴散條件較差，污染物容易累積，午後受到光化作用影響，臭氧濃度可能上升。
良好：宜蘭、花東空品區。
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區，以及馬祖、金門、澎湖。
明天天氣：開工日東北季風增強 北台灣降溫轉雨
10月27日明天的天氣，氣象署指出，受到東北季風增強影響，北部及東北部氣溫下降，天氣稍轉涼，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區維持多雲到晴，午後嘉義以南及南投山區有零星短暫陣雨。北部、宜蘭及花蓮白天高溫預估降至25至26度，相較連假期間明顯轉涼，中南部及台東高溫約29至31度，台灣各地低溫約20至23度，澎湖低溫約24度。
一週天氣：週四短暫回溫 週六第二波東北季風接力
氣象署表示，週三（28日）持續受到東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨。週四（29日）、週五（30日）東北季風逐漸減弱，北部、東北部氣溫回升，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸及東半部有局部短暫雨。週六（31日）第二波東北季風再度增強，北部及東北部氣溫略降，桃園以北及東北部降雨機率增加，東部、東南部也有零星短暫雨，其餘地區以多雲到晴為主。
氣溫方面，10月29日至11月1日北部及宜蘭高溫約26至28度，中南部及花東約29至32度，中部以北、宜蘭及花蓮低溫約20至23度，南部及台東約23至25度。
颱風動態：薔琵將變溫帶氣旋 煙花有機會增強為中颱
根據氣象署最新資料，「薔琵」預計26日下午2時將移動至日本長崎東南方約140公里處，並即將變性為溫帶氣旋。第30號輕度颱風「煙花」，未來向西北方向移動，有增強為中度颱風的趨勢，氣象署指出，煙花距離台灣非常遙遠，目前對台灣天氣沒有直接影響，後續仍須留意颱風最新路徑及強度變化。
年度大潮來了！雲林、金門及馬祖注意海水倒灌
除了東北季風，氣象署也提醒，10月27日至30日適逢年度大潮，雲林沿海、金門及馬祖在漲潮期間水位偏高，可能發生海水倒灌，沿海低窪地區要注意排水不易及局部淹水，避免在海岸、港口及潮間帶等區域逗留。
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10月26日今天的天氣，根據中央氣象署最新預報，受到偏北至東北風影響，東半部及恆春半島有局部短暫雨，大台北地區也可能出現零星降雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖大致多雲到晴，午後嘉義以南及南投山區有零星短暫陣雨。
氣溫方面，各地低溫約21至24度，北部、東北部及東部白天高溫26至28度，中南部約30至32度，南部內陸可能更高。各縣市中，台北市高溫約26度、新北市26度、桃園市26度、台中市30度、台南市30度、高雄市31度、屏東縣32度，中南部日夜溫差較大，早出晚歸要注意溫度變化。
根據環境部空氣品質預報，今天環境風場為東北風，中南部擴散條件較差，污染物容易累積，午後受到光化作用影響，臭氧濃度可能上升。
良好：宜蘭、花東空品區。
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區，以及馬祖、金門、澎湖。
明天天氣：開工日東北季風增強 北台灣降溫轉雨
10月27日明天的天氣，氣象署指出，受到東北季風增強影響，北部及東北部氣溫下降，天氣稍轉涼，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區維持多雲到晴，午後嘉義以南及南投山區有零星短暫陣雨。北部、宜蘭及花蓮白天高溫預估降至25至26度，相較連假期間明顯轉涼，中南部及台東高溫約29至31度，台灣各地低溫約20至23度，澎湖低溫約24度。
一週天氣：週四短暫回溫 週六第二波東北季風接力
氣象署表示，週三（28日）持續受到東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨。週四（29日）、週五（30日）東北季風逐漸減弱，北部、東北部氣溫回升，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸及東半部有局部短暫雨。週六（31日）第二波東北季風再度增強，北部及東北部氣溫略降，桃園以北及東北部降雨機率增加，東部、東南部也有零星短暫雨，其餘地區以多雲到晴為主。
氣溫方面，10月29日至11月1日北部及宜蘭高溫約26至28度，中南部及花東約29至32度，中部以北、宜蘭及花蓮低溫約20至23度，南部及台東約23至25度。
颱風動態：薔琵將變溫帶氣旋 煙花有機會增強為中颱
根據氣象署最新資料，「薔琵」預計26日下午2時將移動至日本長崎東南方約140公里處，並即將變性為溫帶氣旋。第30號輕度颱風「煙花」，未來向西北方向移動，有增強為中度颱風的趨勢，氣象署指出，煙花距離台灣非常遙遠，目前對台灣天氣沒有直接影響，後續仍須留意颱風最新路徑及強度變化。
年度大潮來了！雲林、金門及馬祖注意海水倒灌
除了東北季風，氣象署也提醒，10月27日至30日適逢年度大潮，雲林沿海、金門及馬祖在漲潮期間水位偏高，可能發生海水倒灌，沿海低窪地區要注意排水不易及局部淹水，避免在海岸、港口及潮間帶等區域逗留。