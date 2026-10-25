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《週末最強大》今（25）日拿下第61屆金鐘獎綜藝節目獎！歐漢聲自己揭開名單，嘴角顫抖喊出節目名稱，全場歡呼。而接下來要頒發綜藝節目主持人獎，胡瓜拿到節目獎已經開心到歪掉，還大爆料當初這節目要做時，他還跟總經理說千萬不要做，做了一定會賠錢，陳亞蘭要他不要再講，胡瓜嗨喊，「反正下面不會有我們了吧？」場面大失控，笑料百出。胡瓜拿到綜藝節目獎開心到不行，直呼接下來的主持人獎沒得也沒差了，瘋狂點名台下的入圍者，說陳漢典和Lulu拿獎拿到手軟，又說曾國城什麼獎沒拿過，獎盃都拿去桿麵條， 才有乾拌麵，現在拌面倒了，他不需要了，曾國城在台下笑到歪腰。又說沈玉琳大病初癒實在太好，當初沈玉琳生病的時候他擔心到不行，「你不要受太大的刺激，我是為了你身體著想。」意指希望沈玉琳可以把獎讓出來。華視旗艦綜藝節目《週末最強大》由綜藝大哥胡瓜、金鐘視帝陳亞蘭與全方位藝人歐漢聲再度聯手主持，除了古裝短劇與歌舞之外，還有「歌中劇」單元，不定期也會邀請網紅同台飆戲，透過「網路哏」趣味翻轉經典名著，深受觀眾喜愛，堪稱是綜藝節目的文藝復興。本屆入圍節目包括《一字千金》、《百分之一相對論 第一季》、《星廚之戰》、《週末最強大》及《綜藝玩很大》，最終由《週末最強大》抱回綜藝節目獎獎座。